Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut: Pablo Hernández se estrena como técnico con un triunfo 'de autor' en León
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
En este nuevo episodio de Conexión Orellut analizamos en profundidad la victoria del CD Castellón frente a la Cultural Leonesa en el Reino de León, un partido marcado por el estreno de Pablo Hernández en el banquillo albinegro. Más allá del resultado, repasamos las sensaciones que dejó el equipo.
José Luis Gual, Toni Manchado, Israel Matamala, Miguel Alayrach y David Jorques desgranan los datos más relevantes del encuentro y comparten las claves tácticas y emocionales de un triunfo que puede marcar el camino en esta nueva etapa para el conjunto orellut.
👉🏻 Aquí puedes escuchar este y todos los episodios del podcast.
