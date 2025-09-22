Terremoto en los banquillos de Segunda: el Castellón 'fulmina' a Raúl Llona

La victoria del CD Castellón en el Reino de León no solo ha supuesto un soplo de aire fresco en el seno del conjunto de la capital de la Plana. El 1-3 que el cuadro orellut endosó a los leoneses en el debut de Pablo Hernández en el banquillo les devuelve parte de la confianza perdida en las últimas jornadas y, además, permite al equipo salir de los puestos de descenso a Primera RFEF.

Pero el triunfo, además de haber alegrado a la hinchada albinegra, ha supuesto un antes y un después en la Cultural y Deportiva Leonesa. El club ha optado este lunes por destituir de su cargo a Raúl Llona como técnico del primer equipo, al que llegó en junio de 2023 y al que subió a Segunda División la temporada pasada.

El comunicado oficial

"El técnico riojano ha formado parte de nuestro club durante algo más de dos temporadas, contribuyendo al crecimiento de la entidad y logrando, el pasado curso, el ascenso a LaLiga Hypermotion tras quedar campeón de grupo en Primera Federación. Desde el club se agradece a Raúl Llona su trabajo, profesionalidad y dedicación durante el tiempo que ha estado al frente del banquillo culturalista, así como su implicación en el club a todos los niveles. Asimismo, se reconoce también la labor del cuerpo técnico que le ha acompañado durante esta etapa en León. La Cultural y Deportiva Leonesa le desea los mayores éxitos personales y profesionales en el futuro", han explicado en un comunicado.

Más movimientos en las próximas horas

Además de estar en entredicho la figura de Raúl Llona, curiosamente dos semanas después de que la CyL diera un repaso al Racing de Santander, otros entrenadores de la categoría de plata tienen su continuidad en los banquillos que ocupan en el aire. Se trata de Gabi en el Real Zaragoza y de Pacheta en el Granada, que esta tarde juega ante el Burgos a domicilio (20.30 horas).

Estos tres equipos ocupan las tres últimas plazas de la clasificación, de ahí que sus respectivas directivas estén dispuestas a dar un golpe de efecto con un cambio en el banquillo como ya hiciera el conjunto albinegro hace una semana, cuando anunció la salida del club de Johan Plat y la llegada al primer equipo, de momento de forma interina, de Pablo Hernández, quien dejó muy buenas sensaciones en su debut al frente del primer equipo en el encuentro del pasado sábado en el Reino de León.