¿Eres abonado del Castellón y quieres ver a la sub-21 en el SkyFi Castalia? ¡Atento!

Los aficionados al fútbol en Castellón están de enhorabuena porque la selección española sub-21 visitará el SkyFi Castalia el próximo 14 de octubre. Meses atrás la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) escogió el feudo de la capital de la Plana para que La Rojita se enfrentara a Finlandia en partido oficial, concretamente clasificatorio para la Euro U21. Y ahora que faltan algo más de dos semanas, las entradas ya están a la venta, con preferencia para los abonados del CD Castellón.

La compra de localidades para los socios albinegros comenzó el lunes 22 y acaba este martes, 23 de septiembre, a las 12.00 horas (o hasta agotar existencias). Y, a partir de ese momento, se abrirá al público general a través de la web oficial de tickets de la RFEF.

La sub-21 en Castalia en 2019. / Mediterráneo

De hecho, los precios serán reducidos y son, para los abonados, de 10 euros en Tribuna Baja; 7,50 en Preferencia Alta y Baja, y de 5 euros en los Goles aunque ya hay zonas del estadio que o se han completado o no está habilitada la venta de entradas en dicha zona.

Entradas para el público general

Los precios oscilan entre los 10 euros de los goles, hasta los 20 euros en Tribuna, pasando por los 15 euros en Preferencia, y se podrán comprar un máximo de seis entradas por compra. Además, hay una serie de promociones para la venta anticipada:

50% de descuento para compras hasta el 30 de septiembre.

30% de descuento para compras entre el 1 y el 7 de octubre.

10% de descuento para compras entre el 8 y el 12 de octubre.

*Promoción no acumulable a otros descuentos o promociones.

Entradas accesibles

Para todos los eventos de la RFEF, esta pone a la venta entradas para personas con movilidad reducida (en silla de ruedas). Es imprescindible la presentación del certificado de movilidad reducida y DNI originales de la persona que adquiere este tipo de entrada, y los usuarios se ubicarán en la zona de Preferencia Baja Par, debiendo abonar 15 euros (incluye entrada gratuita para acompañante).

Ya queda menos para que la sub-21 regrese a Castalia, donde su última vez fue en 2019.