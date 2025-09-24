El rival del Castellón: El Leganés tira de talonario para ser un 'pepino' y volver a Primera

El CD Leganés, rival al que el CD Castellón visita el próximo lunes (29 de septiembre del 2025) en Butarque (20.30 horas), se ha reforzado con 14 futbolistas, algunos de renombre, para tratar de regresar a Primera División lo antes posible.

Hombres como los experimentados Gonzalo Melero (Almería), Rubén Peña (Osasuna), Óscar Plano (Elche), Sebastián Figueredo (Wanderers), Ignasi Miquel (Levante), Benjamin Pauwels (Cambuur) o Álex Millán (Cartagena) son algunos de los refuerzos que ha firmado el conjunto madrileño este verano, a los que se han sumado otros jugadores como Marvel y Andrés Campos del Real Madrid Castilla, Amadou Diawara (Eldense), Miguel San Román (Elche), Rubén Pulido (Huesca), Lalo Aguilar del Albacete o Naim García, del Racing de Ferrol. Y todos forman parte de un plantel en el que ya había otros efectivos que continúan de la etapa en Primera.

Así, ha gastado casi tres millones de euros en Benjamin Pauwels (1,3 millones), Marvel (0,8 millones) y Gonzalo Melero (650.000 euros).

No está bien

Sin embargo, y pese a la experiencia de algunos de ellos, el inicio liguero del Leganés no está siendo el esperado, después de vender a Diomande al RCB Leipzig por 20 millones de euros.

De hecho, los madrileños han sumado una victoria, cuatro empates y una derrota en las seis primeras jornadas de LaLiga Hypermotion, dejándoles con siete puntos en la 13ª plaza de la clasificación provisional, con seis goles a favor y cinco en contra.

De su actual plantel, uno de los hombres a tener en cuenta será Miguel de la Fuente, referente en el ataque del cuadro pepinero y que lleva dos goles a estas alturas de la competición.

El entrenador

Todo a los mandos de un exjugador del Castellón como Paco López.

"Para mí es un orgullo estar en el Leganés, un club con historia, con una afición maravillosa y que está creciendo en muchos aspectos", dijo. "Me siento muy identificado con sus valores y con la ambición por volver a la Primera División”, destacó.

El valenciano también ha destacado el papel de la afición: ⁠“Conozco muy bien a la afición del Leganés: como rival, siempre he sentido la energía de Butarque, una muestra de lo que representa este club". "Es un tópico, pero juntos somos más fuertes: vamos a trabajar para que el equipo y la grada se sientan reflejados en nuestro juego”, ha explicado.

Sobre el modelo que está intentando implantar, el técnico de Silla explicó: “Tenemos muy clara la idea de juego: queremos ser un equipo valiente, vertical, que domine todas las fases del juego y sepa adaptarse según las características de sus futbolistas", pretende.

Paco López ha firmado por una temporada con opción a una segunda en función de objetivos. “Hay muchas cosas por analizar, pero estoy convencido de que vamos a construir un grupo competitivo", ha dicho. "Lo importante no es solo el destino, sino el camino que recorremos para llegar a él, que se hace con exigencia, ambición e ilusión”, ha abordado.