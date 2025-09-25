El impacto inmediato del ‘renacido’ Ronaldo Pompeu en el Castellón

La ilusión sigue moviendo las piernas de Ronaldo Pompeu. «Una emoción difícil de explicar... con el mismo hambre de siempre», escribió el brasileño en sus redes sociales, tras protagonizar un aplaudido debut en la Segunda División española. «Un sueño que nunca imaginé vivir», en sus propias palabras, las de un veterano que afronta un nuevo reto en un nuevo país, tras su extensa aventura italiana.

A sus 35 años, el mediocentro del CD Castellón tuvo un impacto inmediato. Pablo Hernández, el entrenador interino, le dio la titularidad en la visita a la Cultural. En su debut, acompañó a Diego Barri en la medular y el equipo lo agradeció. Minimizó pérdidas, se la quedó ante la presión del rival y distribuyó con criterio y sencillez. Rozó el 90% de acierto en el pase, equilibró al colectivo y forzó varias faltas que dieron aire al equipo.

Falto de fuelle tras la larga inactividad, Ronaldo fue sustituido antes de la hora de juego, pero estuvo sobre el campo lo suficiente para evidenciar lo que puede aportar al engranaje. Aprobado el examen del debut, el brasileño se desquita de la lesión que postergó su aportación en el Castellón. Nada más llegar, en uno de los primeros entrenamientos de pretemporada, sufrió una lesión muscular que lo apartó de los amistosos y de las primeras jornadas de Liga. En la pasada, después de completar con éxito varias semanas de entrenamientos, Pablo le dio carrete.

El futbolista Ronaldo Pompeu saluda a un aficionado en la Bench Experience, a pie de campo. / CD Castellón

Una larga historia

Ronaldo asumió el reto del primer día como afronta el reto de la Liga española. «Disfrutando cada segundo», aseguró, una filosofía marcada por los avatares de una larga trayectoria. Ronaldo Pompeu da Silva llegó a Italia en edad adolescente e ingresó en las inferiores del Mantova, con el que debutó en 2010. A partir de ahí emprendió un extenso camino (Padova, Grosseto, Catanzaro, Empoli, Pro Vercelli, Empoli, Salernitana, Novara, vuelta al Padova y Vicenza), casi siempre entre Serie B y Serie C, no exento de cicatrices (con lesiones de rodilla en 2014 y 2024).

Ronaldo rozó la élite con tres partidos en la Serie A, en 2015, con el Empoli, y firmó por la poderosa Lazio, aunque allí no recibió la oportunidad de demostrar su valía. Renacido, ha conquistado a la afición albinegra enseguida.