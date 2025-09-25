Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut: El CD Castellón buscará en Leganés un nuevo triunfo que prolongue 'la interinidad' de Pablo Hernández
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
En este sexto episodio de Conexión Orellut, el podcast de Mediterráneo dirigido por José Luis Gual, ponemos la lupa en el partido que el CD Castellón disputará el próximo lunes a las 20:30 horas en el estadio de Butarque frente al Leganés. Además, repasamos la situación de “interinidad” de Pablo Hernández al frente del banquillo albinegro.
José Luis Gual, junto a Enrique Ballester, Luis Pastor, Conrado Marín y Alejandro Sánchez, analiza las claves de un encuentro que puede marcar el pulso inmediato del conjunto orellut.
👉🏻 Aquí puedes escuchar este y todos los episodios del podcast.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El CD Castellón destituye a Johan Plat y nombra entrenador a Pablo Hernández
- CD Castellón | Entrevista | Las razones de Bob Voulgaris para destituir a Johan Plat
- El CD Castellón presenta una «oferta sólida» a Lucas Pérez
- Directo | Castellón - Ceuta
- La Ciudad Deportiva del Castellón ya tiene nombre
- CD Castellón: Entrevista a Bob Voulgaris: 'Todos estamos trabajando duro y adaptándonos, es un proceso
- CD Castellón | ¿Una oportunidad para Pablo Hernández?
- CD Castellón | Entrevista | Voulgaris, sobre Pablo Hernández y la búsqueda de entrenador