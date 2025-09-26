CD Castellón | Los años albinegros de Paco López: "Carisma y buen corazón"

Antes que entrenador, Paco López fue futbolista. El técnico del Leganés, próximo rival del Castellón, marcó un carro de goles con la camiseta albinegra. En Segunda B, a Paco López le tocó en suerte un Castellón de urgencias y problemas, pero en sus tres temporadas en Castalia demostró el tipo de futbolista y de persona que era. Carismático, listo y de fiar. Se convirtió en capitán en tiempos convulsos y jugó un papel crucial para evitar el descenso administrativo (y quién sabe si la desaparición) en 1997.

Así lo recuerdan, en conversación con Mediterráneo, Manu Irún y Jordi Masnou, dos de sus compañeros, y así lo corrobora también la hemeroteca. Masnou, hoy director deportivo del Primer Toque CF, llegó al Castellón junto a Paco López. Ambos procedían del Levante. «En Segunda B era un delantero top», resume Masnou, que le suministraba de balones desde el centro del campo. «Te hacía fácil el pase con sus desmarques», apunta, al tiempo que destaca su «pillería»: «Se las sabía todas».

«Ahora diríamos que es un jugador diferente, de calle, muy listo y competitivo. No era el más grande ni el más rápido, pero se movía muy bien y hacía siempre lo que la jugada pedía», desarrolla Manu Irún, que solía jugar en banda: «Paco tenía muy buen timing para encontrar el remate y sabía construir vínculos socioafectivos, sobre todo con los pasadores».

El delantero de Silla anotó 28 goles con la elástica albinegra. / Archivo Mediterráneo

Esas virtudes lo consolidaron como uno de los delanteros más destacados de la época. En el Castellón jugó desde 1995 a 1998 y marcó 28 goles en 92 partidos. Antes había jugado en el Torrent, el Hércules (ascenso a Segunda), Extremadura y el mentado Levante, y después prolongó su carrera en Benidorm y Real Murcia. En Castalia fue ídolo. Tenía hasta cántico propio, con la melodía del We Will Rock You de Queen.

«Carisma y buen corazón», sentencia Manu Irún, que destaca también en Paco la gestión de la parte humana, que fue luego una característica como técnico: «En mayo del 96, poco después de que falleciera mi abuela, me hicieron un penalti contra la Gramanet y me cedió el disparo, aunque él era el encargado y el especialista. Son detalles que dicen mucho sobre una persona y un líder».

Papel en el vestuario

«Paco era uno de los hombres fuertes, tenía mucha personalidad y marcaba el ritmo del vestuario», comenta al respecto Masnou, con el que compartió capitanía. «Hacía mucho para que la directiva respetara a los jugadores», incide, en tiempos a menudo difíciles. «El verano del 97 fue caótico, muy complicado, y nosotros los jugadores aguantamos el tirón», explica.

También recuerda ese verano Manu Irún, quien remarca el papel de Paco López y Masnou para desbloquear la situación, ayudar a que Lausín y Peteiro cedieran y Antonio Bonet tomara las riendas del club, evitando el descenso administrativo. Los jugadores llegaron a concentrarse junto a los aficionados frente al hotel Roma, donde se reunía la directiva, como medida de presión, en un capítulo de la historia que merece un artículo aparte.

Un recorte del Mediterráneo de la época. / Mediterráneo

El caso es que el Castellón esquivó esa bala (como tantas veces en su historia) y casi 30 años después se medirá al Paco López entrenador. «Hay dos tipos de futbolistas, los que solo juegan y los que nos hacíamos preguntas, y Paco y yo siempre nos hacíamos preguntas», explica Masnou. «Nos gustaba hablar de fútbol y discutíamos sobre qué haríamos, cómo jugaríamos...», añade. Como técnico, Paco López superó lo logrado como futbolista, alcanzó la Primera División con el Levante y la busca con el Leganés ahora.