Directo Leganés-Castellón: El Castellón busca el invicto con Pablo Hernández

El CD Castellón consiguió estrenar el casillero de victorias el pasado fin de semana en el Reino de León, donde derrotó a la Cultural y Deportiva Leonesa (1-3). En el estreno de Pablo Hernández al mando del cuadro 'orellut' , el equipo respondió y dio una mejor versión de la que acostumbraba en los últimos compromisos. En la noche del lunes, el combinado albinegro visita el Municipal de Butarque con la intención, como mínimo, de que la etapa Pablo Hernández siga sin conocer la derrota antes de recibir al Real Sporting en Castalia.

El técnico castellonense se mostró optimista en sala de prensa, con la idea de dar continuidad al sistema que sirvió a los suyos para conseguir los primeros tres puntos en León. Solamente con las bajas de Tomasso de Nipotti, Sienra y Douglas visitará Butarque el CD Castellón.

