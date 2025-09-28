Pablo Hernández, en la previa del Leganés-Castellón: bajas, estado anímico de la plantilla...y su futuro

Pablo Hernández estará en el banquillo de Butarque este lunes en el encuentro que enfrentará al CD Castellón con el Leganés. Será el segundo encuentro del técnico castellonense al frente del primer equipo tras la destitución de Johan Plat, pero se desconoce si será el último. De momento, Pablo Hernández se ha centrado única y exclusivamente en preparar el encuentro de esta jornada en Segunda División, en la que intentará sumar la segunda victoria consecutiva tras triunfar en León.

El preparador del conjunto orellut ha analizado este domingo en la previa cómo llega su equipo, ha hablado de las sensaciones que tiene y de lo que espera del choque. Estas son sus reflexiones horas antes de medirse al conjunto madrileño, un ex de Primera:

Cómo llega el equipo

“La semana ha sido muy buena, la victoria del otro día nos ha dado un poco de aire. Es una victoria que se resistía y por fin llegó. Es una semana larga, de las que no nos gusta a la gente del fútbol porque pasa mucho tiempo entre partidos, pero nos ha dado tiempo a trabajar bien con los chicos. El equipo está trabajando muy bien, entrenando a tope, y la victoria les ha dado aire y confianza, así que estamos con ganas de que llegue el partido. Sabemos que va a ser un encuentro muy difícil, en el que nos van a exigir mucho, pero estoy contento con el trabajo de la semana y espero que se vea reflejado en el campo".

La última victoria en León

“A mí no me gusta que pasen tantos días entre partido y partido, y más después de ganar porque cuando ganas y salen bien las cosas están deseando que llegue el próximo choque para seguir compitendo, pero como he dicho antes nos ha servido para trabajar cosas y para preparar mejor este encuentro, con el fin de intentar, sabiendo la dificultad del partido, de que la dinámica positiva que hemos iniciado se alargue y saquemos un buen resultado. El equipo está mentalizado y creo que vamos por el buen camino, así que vamos a Leganés a sacar un resultado positivo".

Cipenga, Mamah, Marco Doué y Brignani, tras el 1-3 del Castellón a la Cultural. / Marc Guidotti / CD Castellón

Continuidad a su once

“Cuando se gana está el tópico del fútbol de mantenerlo, pero sacaremos el once que creemos que es el mejor, sabiendo cómo juega el Leganés. Hay que adaptarse un poco, pero juegue quien juegue, estoy seguro de que la esencia y la identidad no se va a perder y no va a cambiar nada. Puede haber algún cambio o no, pero siempre buscando lo mejor para cada partido".

"Puede haber algún cambio o no, pero siempre buscando lo mejor para cada partido"

La situación de De Nipoti

“Arrastra unos problemas y se está trabajando con é, pero esperemos que en los próximos días se reincorpore al equipo para poder contar con él. No es nada serio, pero espero que esté con nosotros en breve".

Tommaso De Nipoti, en el césped de Castalia. / CD Castellón

La experiencia del Leganés

“Es un equipo que viene de Primera, que ha mantendo a varios jugadores y con una plantilla de mucho nivel. Esperamos un partido exigente porque ellos ofensivamente tienen mucho potencial, jugadores con gol y vamos a tener que sacar lo mejor de nosotros para contrarrestar eso. No han ganado muchos partidos pero han empatado varios y son uno de los menos goleados; con un poquito más de suerte llevarían más puntos, así que sabemos de la dificultad que vamos a tener y por eso tenemos que exigirnos mucho nosotros si queremos ganar este partido”.

El exjugador albinegro Paco López entrena al Leganés. / CD LEGANÉS

La propuesta del Leganés

“Es un contexto diferente al de la Cultural, con otro sistema, con jugadores con mucho potencial, con nivel físico muy alto, de uno contra uno por fuera también, y obvioamente cada partido hay que prepararlo según el rival, lo hemos analizado mucho y hemos estudiado cómo podemos hacerle daño y cómo evitar que nos lo hagan ellos".

Futuro inmediato

“Mi situación no ha cambiado respecto a la pasada semana. Yo estoy a disposición del club, que creyó que era bueno que cogiera yo al equipo y, como dije el otro día, no quiero perder tiempo pensando en cuánto voy a estar. El tiempo que esté voy a trabajar igual porque yo trabajo solo pensando en el siguiente partido y esta semana solo pensando en el Leganés”.