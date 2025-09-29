Castellón: Pablo Hernández, tras la victoria en Leganés: "Nos da..."

Dos victorias al frente del primer equipo del CD Castellón... y dos victorias. Además, ambas a domicilio: tras el 1-3 en casa de un ecién ascendido como la Cultural Leonesam un 0-1 en la visita a un recién descendido de LaLiga EA Sports como el CD Leganés. Aquí, las mejores declaraciones de Pablo Hernández.

El primer análisis

"Sabíamos que iba a ser un partido muy exigente, porque ellos tenían dos partidos seguidos en casa y ya habían perdido el primero. Sabíamos que iban a salir fuertes y lo hemos equilibrado. En la primera parte, aparte del gol, hemos tenido dos o tres transiciones en las que hemos podido ser más finos. El equipo ha estado muy bien, concentrado, con las líneas juntas y sin cometer errores. Eso nos ha permitido mantener el resultado y tener ocasiones en la segunda parte sin sufrir mucho, porque no han tirado a puerta, eso habla muy bien del equipo".

Mucho tiempo de un partido a otro

"Ya dije que las semanas tan largas no me gustan, tampoco los jugadores; pero la aproveché para trabajar, estudiar bien al Leganés para ver sus fortalezas -que tiene muchas- y sus puntos debiles. Ha salido bien el plan de partido: se lo merecían los chicos, porque han trabajado muy bien".

La lectura

"Creo que esta victoria nos da la tranquilidad necesaria, porque aunque ganamos en León, te ponías a mirar la tabla, te ves ahí y piensas que estás ahí abajo a pesar de haber ganado en León... Encadenar dos victorias da mucha tranquilidad, porque ahora volvemos a casa con toda la tranquilidad del mundo".

Su rol

"Yo he venido a ayudar, esto es cosa de los jugadores, que han dado un paso adelante. Es mérito del equipo: ellos son un un buen equipo, pero tenían la obligación de sacar el resultado después de la derrota del otro día y eso ha jugado a nuestro favor. Hemos jugado un partido muy serio, controlando bastante bien sus ataques: no hemos sufrido apenas".

Lucas Alcázar, durante el partido. / LALIGA HYPERMOTION

Cambios en el once

"Ya dije que en cada partido pueden mandar unas cosas y que intentaré hacer siempre el mejor once. Cuando se gana, está el tópico la continuidad, que la he dado, pero buscando algunos cambios para poder hacer daño al Leganés. Es jodido para mí, porque están trabajando muy bien, pero buscaré lo mejor, según el rival".

Brignani, ¿cómo está?

"Ha tenido unas molestias musculares, veremos el resultado de las pruebas: espero que sea poca cosa, porque también tenemos la lesion de Agustín Sienra. Salva Ruiz ya había jugado de central: ha sido la mejor opción y ha dado un gran nivel en una posición que no es la suya".

El futuro más próximo

"Ahora toca celebrarlo un poco. Mi mente ya está en el Sporting; lo que pase ya veremos, estoy a disposición del club y daré lo máximo por el Castellón y por estos chicos: voy a dejarme la vida por este club".