Previa Leganés-Castellón: Pablo Hernández, a por el dos de dos

«A mí personalmente no me gusta que pasen tantos días entre partido y partido, y más después de ganar, porque cuando ganas y salen bien las cosas estás deseando que llegue el próximo choque para seguir compitiendo. Por lo menos, esta semana nos ha servido para trabajar cosas y para preparar mejor este encuentro, con el fin de intentar, sabiendo la dificultad del partido, de que la dinámica positiva que hemos iniciado se alargue y saquemos un buen resultado. El equipo está mentalizado y creo que vamos por el buen camino, así que vamos a Leganés a tratar de sumar un resultado positivo». Pablo Hernández tiene claro el planteamiento y los jugadores que esta tarde-noche saltarán al césped del estadio Ontime Butarque para tratar de sorprender al conjunto madrileño, al que se enfrenta a partir de las 20.30 horas.

El técnico del CD Castellón quiere seguir la inercia del triunfo de la pasada semana ante la Cultural y Deportiva Leonesa a domicilio, y sumar tres puntos más en su segundo encuentro como técnico interino del conjunto albinegro. No se sabe si será el último al frente del primer equipo o aún dispondrá de una semana más para dirigirlo, pero con independencia de ello el castellonense dejó claro que en lo único que piensa es «en ganar». «Mi situación no ha cambiado respecto a la pasada semana. Yo estoy a disposición del club, que creyó que era bueno que cogiera yo al equipo y, como dije el otro día, no quiero perder tiempo pensando en cuánto voy a estar. El tiempo que esté voy a trabajar igual porque yo trabajo solo pensando en el siguiente partido y esta semana solo lo he hecho pensando en el Leganés», añadió.

Pablo Hernández, en el último entrenamiento antes del Leganés-Castellón. / CD Castellón

Los ausentes

Pablo Hernández, que tiene las bajas de Douglas Aurélio, Tomasso di Nipoti y Agustín Sienra para este encuentro, podría mantener el grueso del bloque con el que venció en el Reino de León aunque la ausencia del central argentino será suplida por Brignani. «Es un contexto diferente al de la Cultural, con otro sistema, con jugadores con mucho potencial, con nivel físico muy alto, de uno contra uno por fuera también, y obviamente cada partido hay que prepararlo según el rival, lo hemos analizado mucho y hemos estudiado cómo podemos hacerle daño y cómo evitar que nos lo hagan ellos», dijo el técnico albinegro.

La salida a Butarque es una de las más complicadas del curso al tratarse de un ex de Primera que ha mantenido parte del bloque de la pasada campaña. Sobre el equipo que entrena el exjugador albinegro Paco López, Pablo Hernández insistió en que «esperamos un partido exigente porque ellos ofensivamente tienen mucho potencial, jugadores con gol y vamos a tener que sacar lo mejor de nosotros para contrarrestar eso. No han ganado muchos partidos pero han empatado varios y son uno de los menos goleado». No estarán en el Leganés Seydouba Cissé por sanción y Pulido por lesión.