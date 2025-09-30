Cambio de planes en el CD Castellón: noche en Madrid por orden de LaLiga

Cambio de planes para el CD Castellón. La expedición del club albinegro tenía previsto regresar a la capital de la Plana tras el partido en Leganés, durante la noche y madrugada del lunes al martes en el autocar del equipo. Sin embargo, tuvo que cambiar de planes. Según el club orellut, por orden de LaLiga.

Así las cosas, el Castellón tuvo que pernoctar en tierras madrileñas. Lo hizo saboreando el triunfo en Butarque, el segundo de la temporada. Si no hay órdenes contrarias, el plantel que dirige de manera interina Pablo Hernández emprenderá durante la mañana del martes el viaje de regreso. No hay tiempo que perder: el domingo recibirá al Sporting de Gijón en el SkyFi Castalia.

Ida sin incidencias

Este lunes, existía cierta incertidumbre por si el aviso especial por lluvias muy fuertes y persistentes, y las correspondientes alertas, podrían alterar el desplazamiento del equipo hacia Madrid. La expedición albinegra esquivó los retrasos y las incidencias que se produjeron en algunos trenes.

Así, el Castellón se desplazó primero en autocar hasta València, donde embarcó, sobre las 10.30 horas, en un tren de alta velocidad destino Madrid. Una vez allí, pasado el mediodía, se dirigió al hotel de concentración, donde los jugadores descansaron hasta el traslado al estadio del Leganés.

Markanich y Mamah, jugadores del CD Castellón, en el AVE rumbo a Madrid. / CD Castellón

Una vez finalizado el encuentro, estaba previsto que el Castellón regresara a la Plana en la misma noche del lunes, en el autocar del club, pero LaLiga ordenó el cambio de planes.

En cuanto a los aficionados, cabe recordar que no había viaje oficial de la Fedpecas (al jugarse el encuentro un lunes laborable el bus no salió adelante), pero fueron numerosos los aficionados (casi un centenar) que viajaron por su cuenta hasta Leganés para animar al CD Castellón.

Aplazado el otro partido del lunes

El Leganés-Castellón se jugó, pero no el otro partido del lunes. En Primera, el Juez de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ordenó la suspensión del encuentro de LaLiga que debían disputar el Valencia y el Real Oviedo, debido a la alerta roja por riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones en la provincia.

El encuentro que tendrá lugar en Mestalla se disputará finalmente este martes a las 20.00 horas.

La RFEF informó en un comunicado de que, "ante las preocupantes predicciones meteorológicas acordadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para la provincia de Valencia, constituyen razones de máxima prudencia a fin de evitar la generación de riesgos para los participantes y asistentes al partido".