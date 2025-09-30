El uno a uno del Castellón en Leganés | Vota al mejor
El equipo de Pablo Hernández logra la segunda victoria de la temporada gracias un solitario gol de Brian Cipenga (0-1)
Matthys
|7| Se puede ser portero, no hacer parada alguna y firmar un notable partido. Atentísimo para cubrir las espaldas. Se consolida.
Mellot
|7| Contribuyó a la solidez defensiva de todo el equipo. Quizá concedió alguna falta de más, sin consecuencias.
Brignani
|6| Cayó lesionado poco después de la media hora. Apretó al punta rival y controló los balones al espacio.
Alberto
|7| Mejoró a medida que avanzó el partido. Se le vio más cómodo en el perfil derecho, una vez entró Salva Ruiz al verde.
Lucas Alcázar
|7| El lateral mantuvo la compostura en el duro duelo con Duk, en la primera parte. Menos exigido después.
Ronaldo Pompeu
|7| Sabe latín. Hizo y provocó las faltas necesarias. Aceleró y frenó el ritmo del juego. Le da para una hora.
Marco Doué
|7| Clave en la acción del gol. Crece. Abarca mucho campo y sus conducciones dañan al rival.
Mamah
|6| Trabajador, no negoció un esfuerzo, pero le faltó algo de claridad en el último tercio. Primera titularidad.
Cala
|7| El equipo creció en la medida que fue capaz de encontrarlo. Eligió siempre bien. Sin la pelota, no paró de correr.
Cipenga
|7| No trates de entenderlo. Perdió un millón de balones, pero fue un martillo y metió la que tenía que meter. Lleva tres goles.
Jakobsen
|7| Buena labor en la punta del ataque. Abrió espacios y continuó las jugadas con criterio. A la espera de la guinda del gol.
También jugaron
Salva Ruiz | 7 |. Sólido. Entró en una situación difícil tras la lesión de Brignani y dio un buen rendimiento como defensa central.
Barri | 6 |. Sin errores. Ayudó a mantener el balón.
Camara | 6 |. Ayudó atrás, sobre todo a pelota parada. Negado cara el gol.
Gere | 7 |. Despejó la última. Buena labor en la media, con influencia en ambas áreas.
Mabil | 6 |. Cumplidor.
