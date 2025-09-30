Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Podcast | Mediterráneo

Conexión Orellut: El Mago confirma su candidatura al banquillo con un gran triunfo en Leganés

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

Conexión Orellut:

Conexión Orellut: / Néstor Marín

Jose Luis Gual

Jose Luis Gual

Castelló

Nuevo episodio de Conexión Orellut. Analizamos la segunda victoria a domicilio del CD Castellón, con un Pablo Hernández que vuelve a dar en la tecla. El futuro del todavía técnico interino y las claves del triunfo, de la mano de Jose Luis Gual, Emilio Isierte, David Jorques, Yan Grivel y Xavi Andrés.

Escúchalo en Spotify

👉🏻 Aquí puedes escuchar este y todos los episodios del podcast.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents