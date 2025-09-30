Otra semana para Pablo Hernández: dirigirá al Castellón contra el Sporting en el SkyFi Castalia

Partido a partido, el paso de Pablo Hernández por el banquillo del primer equipo está siendo productivo. El castellonense ha logrado dos victorias en los dos encuentros que ha dirigido como entrenador interino del CD Castellón y prolongará su estancia en el cargo al menos otra jornada. Pablo dirigirá al equipo orellut el próximo domingo contra el Sporting de Gijón en el SkyFi Castalia.

En un par de semanas, Pablo Hernández ha enderezado el rumbo del equipo. Tomó las riendas tras la destitución de Johan Plat, que apenas sumó dos puntos en las primeras cinco jornadas. En una situación a priori complicada, ha salido victorioso del doble desplazamiento. Al triunfo cosechado en el estreno en el Reino de León (1-3 a la Cultural) sumó en la noche del lunes la victoria en el Ontime Butarque (0-1 al Leganés), en un laborioso ejercicio colectivo.

Cita en el SkyFi Castalia

Así las cosas, Pablo Hernández ha hecho méritos para dirigir un tercer partido. Será, por vez primera, ante la afición albinegra. Los orelluts recibirán al Sporting de Gijón el próximo domingo en el SkyFi Castalia. El envite dará comienzo a las 16.15 horas y Pablo Hernández estará en el banquillo local.

Paco López y Pablo Hernández, antes del Leganés-Castellón. / LALIGA HYPERMOTION

El exjugador del Castellón volvió a ponerse anoche a disposición del club en sus declaraciones postpartido. Pablo sabe que su rol sigue siendo el entrenador interino. En paralelo, el club continúa el proceso de selección de un nuevo técnico, al tiempo que valora la labor que está ejerciendo el entrenador temporal, que comenzó la temporada al mando del filial.

El Castellón ha tutelado la transición de Pablo Hernández hacia los banquillos, una vez que el futbolista internacional colgara las botas al término de la temporada 2022/23. El también canterano y exjugador del club consiguió ascender al filial a Segunda RFEF en la pasada campaña y, a sus 40 años, está dando los primeros pasos en su carrera como técnico.