El Castellón, con un solo central para recibir al Sporting en el SkyFi Castalia

Pablo Hernández deberá recomponer su equipo de cara a la visita de este domingo del Sporting de Gijón al SkyFi Castalia (16.15 horas) ya que solo dispondrá de un central en condiciones. El Castellón confirmó ayer la baja de Óscar Gil para el citado encuentro debido a una lesión en la planta del pie derecho que ya le impidió estar el pasado lunes contra el Leganés y el central navarro se une así a una enfermería en la que ya estaba Agustín Sienra (lesionado ante la Cultural y Deportiva Leonesa) y a la que también entró el otro central, Brignani, lesionado en el choque en el Ontime Butarque y sobre el que club orellut todavía no se ha pronunciado al respecto.

De este modo, el entrenador albinegro cuenta únicamente con el central Alberto Jiménez en buen estado para ser alineado ante el conjunto asturiano, por lo que deberá ver de qué modo reajusta la zaga para tratar de sumar su tercera victoria consecutivo, la que sería la primera en casa y ante la afición albinegra.

Nueva defensa

En este sentido, Pablo Hernández podría optar por contar con Salva Ruiz en el eje de la zaga pese a que su posición natural es la de lateral zurdo como ya hizo ante el Leganés o bien dar la alternativa a algún futbolista del filial, como David Sellés, que estuvo en la última convocatoria pero no llegó a jugar. Eso siempre y cuando quiera mantener la misma forma de jugar ya que, sino, podría incluso recuperar la defensa de tres.