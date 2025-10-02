Alberto Jiménez, en la previa del Castellón-Sporting: sus sensaciones con Pablo, las alternativas en la defensa...

Alberto Jiménez tiene potestad y galones para hablar de todo lo que acontece en el CD Castellón. El central de Fuerteventura (La Oliva, 15 de noviembre de 1992) es uno de los capitanes del primer equipo en la presente temporada 2025/26 en Segunda División y, como tal, es conocedor a la perfección de la situación del equipo y tiene la capacidad para hacer un análisis detallado de cómo ha sido el arranque liguero del equipo.

Un inicio que no ha sido el esperado, pero que desde la llegada de Pablo Hernández al banquillo ha dado un giro radical, con dos victorias en las dos últimas salidas a León y Leganés, y con un equipo "compacto" y que ofrece sensaciones distintas a las anteriores. "Pablo le ha dado al equipo ese plus que quizás le faltaba. Él ha jugado muchos partidos y ha estado en muchos vestuarios, y eso se nota a la hora de preparar los partidos y en los entrenamientos. Estamos contentos con las dos victorias que acabamos de sumar, pero no son suficientes porque esto acaba de empezar y no hemos hecho nada aún", explicó el central.

"Tenemos ganas de que llegue el partido del domingo porque la afición para nosotros es muy importante. Tiene que animar al equipo y, como esas dos victorias han sido fuera de casa, queremos darle la primera en el SkyFi Castalia", añadió.

Cambios por obligación

Para el encuentro del domingo contra el Sporting de Gijón, al técnico albinegro le tocará hacer cambios ya que ha perdido por lesión a tres de sus cuatro centrales: Óscar Gil, Sienra y Brignani. Y Alberto Jiménez es el único en condiciones para ocupar su sitio de inicio, pero ¿quién podría acompañarle?. "Salva (Ruiz) ha jugado también de cental muchas veces y cualquiera que juegue está preparado. Salva el otro día dio un muy nivel desde que salió y es difícil saliendo desde el banquillo, pero eso demuestra que estamos todos a una, preparados, y que tenemos que seguir en esa línea para que los tres puntos se queden en casa".

Alberto Jiménez, durante el partido del Castellón contra la Cultural. / LaLiga

Además, el central de Fuerteventura se refirió a la primera portería a cero de la temporada, cerrada ante el Leganés, comentando que "hemos entrenado bastante la defensa y creo que ahora somos un grupo que vamos tanto al ataque como en defensa unidos en las marcas y el otro día se vio un equipo compacto". "Siempre que vienen muchos jugadores nuevos al principio cuesta un poco, no es lo mismo la pretemporada que la temporada en sí y lo que importa es LaLiga. No hemos tenido un buen arranque y hay que ir adaptándonos, irnos conociendo poco a poco y lo estamos consiguiendo. Los nuevos, y los veteranos que llevamos aquí años, vamos haciendo piña y con los resultados positivos parece que te conoces más. Tenemos un buen equipo, joven y esperamos poder seguir en esta línea", declaró.

Preguntado sobre el Sporting de Gijón, rival de este domingo a las 16.15 horas, el futbolista del conjunto albinegro no se mostró del todo sorprendido por su actual situación (undécimos en la tabla) y examinó a los asturianos diciendo que "es un equipo que tiene muy buenos jugadores, sobre todo en la parte de arriba y en las bandas, por eso creo que va a ser un partido competido, pero nosotros tenemos que centrarnos en nuestro juego y no pensar en el rival, tratando de estar en la misma línea de los dos últimos partidos, estando jugando y tratando de que los tres puntos se queden en casa".

"Tendremos que aprovechar sus errores y apretarles arriba porque ellos no son mucho de jugar sino que son más del pelotazo, y nosotros ahora mismo estamos bien y con ilusión", concluyó.