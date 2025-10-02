Conexión Orellut: Un triunfo ante el Sporting, la clave para despejar dudas

En Conexión Orellut, el pódcast dirigido por Jose Luis Gual y producido por el periódico Mediterráneo, analizamos el partido del domingo ante el Real Sporting de Gijón en Castalia y las opciones de Pablo Hernández de hacerse con el banquillo de manera definitiva.

