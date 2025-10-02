Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut: Un triunfo ante el Sporting, la clave para despejar dudas
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
En Conexión Orellut, el pódcast dirigido por Jose Luis Gual y producido por el periódico Mediterráneo, analizamos el partido del domingo ante el Real Sporting de Gijón en Castalia y las opciones de Pablo Hernández de hacerse con el banquillo de manera definitiva.
👉🏻 Aquí puedes escuchar este y todos los episodios del podcast.
