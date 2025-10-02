Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Podcast | Mediterráneo

Conexión Orellut: Un triunfo ante el Sporting, la clave para despejar dudas

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

Conexión Orellut, Castellón - Sporting

Conexión Orellut, Castellón - Sporting / Mediterráneo

Jose Luis Gual

Castelló

En Conexión Orellut, el pódcast dirigido por Jose Luis Gual y producido por el periódico Mediterráneo, analizamos el partido del domingo ante el Real Sporting de Gijón en Castalia y las opciones de Pablo Hernández de hacerse con el banquillo de manera definitiva.

