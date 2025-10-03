Asier Garitano, entrenador del Sporting: «En tema físico, el Castellón es el mejor de la categoría»

El Sporting de Gijón llega al SkyFi Castalia (domingo, 16.15 horas) tocado en su orgullo. El equipo que dirige Asier Garitano es uno de los clubs históricos del fútbol español. Esta temporada, además, había impulsado un proyecto con mucho potencial y grandes aspiraciones, pero tras el sugerente inicio de temporada (con tres triunfos consecutivos) ha caído en sus prestaciones (encadena cuatro derrotas). Por ello, el Sporting será tan peligroso como lo son los animales heridos.

Su entrenador es un viejo conocido para la afición albinegra. Asier Garitano dirigió al primer equipo del CD Castellón en las últimas curvas de la etapa de Castellnou en Segunda División. Después de 15 años, y tras alcanzar la máxima categoría, continúa al frente del Sporting tras evitar el descenso el año anterior.

Sobre los ‘orelluts’

Garitano habló en rueda de prensa sobre el CD Castellón. «Es un equipo que ha tenido un inicio no deseado, pero ha sacado adelante los dos últimos partidos y su estado de ánimo será mejor», indicó. «Es un equipo potente. En tema físico es el mejor de la categoría», añadió el míster rojiblanco. «Es diferente a la pasada temporada. Se le hacen menos situaciones de gol. Ahora están bien. Quiero ver al Sporting que vimos en la primera parte contra el Albacete. Que seamos reconocibles», desarrolló sobre el partido.

La referencia al primer acto contra el Albacete se explica con lo que ocurrió en el segundo. El Sporting iba ganando 3-0 al descanso y terminó perdiendo 3-4. «Es difícil de explicar», admitió Garitano, que ve el final de una semana difícil: «Ahora estoy bien. El domingo al acabar el partido… fatal. Par un entrenador defensivo como yo que te hagan cuatro goles en la segunda parte… imagínate». En Castalia lo pondrán difícil.