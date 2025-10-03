Así llega el Sporting de Gijón al SkyFi Castalia: altas y bajas

Asier Garitano se reunió en Mareo durante más de media hora con sus jugadores para buscar soluciones a la grave crisis de resultados que atraviesa el Sporting de Gijón, rival que el domingo visita el SkyFi Castalia (16.15 horas). El entrenamiento a puertas abiertas en las instalaciones rojiblancas estaba previsto para las 10.45 horas, pero los futbolistas asomaron por el campo número 1 pasadas las 11.15.

El preparador de Vergara y su plantilla abordaron la delicada situación de un equipo que de repente ha perdido el equilibrio, capaz de lo mejor y también de lo peor, descompasado hasta el punto de perder cuatro encuentros consecutivos y escaparse de las manos un partido con hasta tres goles de ventaja en un estadio con más de 22.000 almas alentando como El Molinón. La reflexión es importante y el momento delicado.

Es la segunda reunión que la plantilla celebra en apenas tres días en Mareo; la primera --la del lunes-- se produjo sin la presencia del técnico. El miércoles, en cambio, Garitano quiso verse con sus jugadores con el objetivo de empezar a revertir la dinámica desde el partido ante el Castellón.

Sporting Gijón - Málaga. / LaLiga

Los elegidos por Garitano

Un encuentro para el que Garitano, quien en su día también dirigió al conjunto de la capital de la Plana, recupera efectivos. En principio, el entrenador del Sporting podría contar con toda la plantilla para el encuentro en la capital de la Plana, más allá de Christian Joel, que esta misma semana ha sido intervenido por un problema renal, y a la espera de Jesús Bernal, que se ejercitó con el grupo pero sigue su propio proceso de recuperación. Curbelo, mientras, apunta a estar disponible, aunque dependerá del criterio del cuerpo técnico sportinguista, si bien Otero no completó la sesión por un tema de cargas, pero está en perfectas condiciones.