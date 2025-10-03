La sub-21 acudirá al SkyFi Castalia con el futuro de España
Yarek, Mosquera, Marc Bernal, Gonzalo García y Marc Guiu, entre los ilustres de la citación
Castelló es la sede del partido del próximo martes 14 contra Finlandia
Castellón disfrutará de varios de los mayores proyectos de futuro del fútbol español. David Gordo, el seleccionador sub-21, anunció este viernes la lista de convocados cara a los dos partidos del parón de octubre, el amistoso del día 10 contra Noruega y el encuentro clasificatorio para el Europeo del próximo martes 14 contra Finlandia (que se disputará en el SkyFi Castalia).
La principal novedad es Marc Bernal. El centrocampista del FC Barcelona, se estrena en una lista de la sub-21, superada ya la lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.
Además, en la lista destacan nombres como los defensas Yarek y Mosquera, con pasado en el Valencia, y los delanteros Gonzalo García y Marc Guiu.
La lista completa
La citación la conforman los porteros Ander Astrálaga (Granada), Bruno Iribarne (Almería) y Salvi Esquivel (Atlético).
Los defensas: Álex Jiménez (Bournemouth), Iván Fresneda (Sporting Club), Jacobo Ramón (Como), Cristhian Mosquera (Arsenal), Yarek Gasiorowski (PSV), Simo Keddari (Al-Arabi), Rafael Obrador (Benfica) y Álex Valle (Como).
Los centrocampistas Chema Andrés (Stuttgart), Marc Bernal (FC Barcelona), Mario Martín (Getafe), Miguel Carvalho (Al-Hazem), Gerard Hernández (Al-Arabi SC), Pau Prim (Al-Sadd).
Los delanteros Eliezer Mayenda (Sunderland), Ángel Ortiz (Real Betis), Sergio Rodelas (Granada), Matías Fernández-Pardo (Lille), Marc Guiu (Chelsea) y Gonzalo García (Real Madrid).
