CD Castellón | Últimos días para recoger el carnet de abonado en el SkyFi Castalia

El CD Castellón anunció que la próxima semana (del lunes 6 de octubre al viernes 10) será la última en la que se repartan abonos. Si el carnet físico de abonado de la temporada 2025/26 no ha sido recogido antes del 10 de octubre, ya no se podrá recogerlo.

El horario en taquillas será de 10.00 a 13.30 horas y de 16.30 a 18.00 (de lunes a miércoles) y de 10.00 a 14.00 (el viernes). El jueves las taquillas estarán cerradas por la festividad del 9 d’Octubre.

Recomendaciones de acceso

Por otra parte, y con el objetivo de reducir las colas de las últimas jornaas, el CD Castellón informa a sus abonados de las recomendaciones para el acceso al SkyFi Castalia en el duelo con el Sporting (domingo, 16.15 horas).

Los accesos al estadio se abren 1 hora y 15 minutos antes del encuentro, debiendo seguir la puerta asignada en cada abono. Se han instalado los tornos en cada puerta de acceso al estadio. En cada puerta habrá responsables de seguridad que ayudarán a los aficionados. Para evitar colas y aglomeraciones en los accesos, el club recomienda llegar con antelación y tener preparado en la mano el abono o la entrada a la hora de acceder al estadio.

Las entradas

Además, las entradas al encuentro estarán disponibles las 24 horas del día en modalidad on line.

Para el día de partido, los horarios fijados para las taquillas del estadio y la Tenda Albinegra será el siguiente:

Taquillas: a partir de las 12.00 horas hasta el inicio del partido.

Tenda Albinegra: a partir de las 12.00 hasta las 16.15 horas + 30 minutos después del partido.

Aficionados del Castellón en Leganés. / JUAN FRANCISCO ROCA

Ceder o liberar asiento

El club recuerda a sus abonados las opciones disponibles en caso de no poder asistir al encuentro e insta a los mismos a realizar alguna de estas acciones en el caso de no poder asistir al SkyFi Castalia, con el fin de que el estadio presente un buen aspecto:

Liberar su asiento para que otro aficionado pueda adquirirlo.

Deja tu abono, generando una entrada a nombre de otra persona, siempre que pertenezca al mismo rango de edad, para que disfrute del partido desde esa localidad.

Ambas gestiones se pueden realizar de manera telemática a través de abonados.cdcastellon.com hasta dos horas antes del partido.