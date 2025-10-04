Directo Castellón-Real Sporting: Pablo Hernández busca el hat-trick de victorias

El CD Castellón recibe este domingo a las 16:15 horas al Real Sporting en el cuarto compromiso de la temporada en el SkyFi Castalia, donde los albinegros registran dos empates y una derrota. Esta jornada, se les presenta una nueva oportunidad para convertir las buenas sensaciones logradas con los dos últimos triunfos en el Reino de León y el Municipal de Butarque, en la primera victoria como local de la temporada.

Su rival, el Real Sporting llega en una dinámica totalmente diferente. Su inicio liguero fue inmejorable, pleno de victorias en las tres primeras jornadas, pero no ha sabido sobreponerse a una dinámica negativa, llegando a acumular ahora mismo cuatro derrotas consecutivas. La última de ellas, tremendamente dolorosa, después de desperdiciar un 3-0 favorable y marcharse de vacío en el descuento ante el Albacete.

El Periódico Mediterráneo les mantendrá informado del encuentro.