En Directo
Directo Castellón-Real Sporting: Pablo Hernández busca el hat-trick de victorias
El conjunto 'orellut' quiere estrenar su casillero de victorias en el SkyFi Castalia después de vencer en León y Leganés
Pablo Casado
El CD Castellón recibe este domingo a las 16:15 horas al Real Sporting en el cuarto compromiso de la temporada en el SkyFi Castalia, donde los albinegros registran dos empates y una derrota. Esta jornada, se les presenta una nueva oportunidad para convertir las buenas sensaciones logradas con los dos últimos triunfos en el Reino de León y el Municipal de Butarque, en la primera victoria como local de la temporada.
Su rival, el Real Sporting llega en una dinámica totalmente diferente. Su inicio liguero fue inmejorable, pleno de victorias en las tres primeras jornadas, pero no ha sabido sobreponerse a una dinámica negativa, llegando a acumular ahora mismo cuatro derrotas consecutivas. La última de ellas, tremendamente dolorosa, después de desperdiciar un 3-0 favorable y marcharse de vacío en el descuento ante el Albacete.
El Periódico Mediterráneo les mantendrá informado del encuentro.
- El CD Castellón destituye a Johan Plat y nombra entrenador a Pablo Hernández
- CD Castellón | Entrevista | Las razones de Bob Voulgaris para destituir a Johan Plat
- El CD Castellón presenta una «oferta sólida» a Lucas Pérez
- Directo | Castellón - Ceuta
- La Ciudad Deportiva del Castellón ya tiene nombre
- CD Castellón: Entrevista a Bob Voulgaris: 'Todos estamos trabajando duro y adaptándonos, es un proceso
- CD Castellón | ¿Una oportunidad para Pablo Hernández?
- CD Castellón | Entrevista | Voulgaris, sobre Pablo Hernández y la búsqueda de entrenador