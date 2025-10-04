Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La previa: El Castellón B quiere darle un zarpazo al colista Valencia Mestalla en el Puchades

Los albinegros rinden visita a un filial valencianista que aún no conoce la victoria (12.00 horas)

Los 'orelluts' recuperan a Isi Angulo, pero seguirán sin contar con David Sellés y Yeray Izquierdo

El Castellón B visitará al Valencia Mestalla dispuesto a sumar el primer triunfo de visitante.

Juanfran Roca

Castellón

Pues podría ser una ocasión inmejorable para que el Castellón B pueda estrenar su casillero de triunfos a domicilio. Los albinegros, reforzados anímicamente tras golear al Alcoyano, rinden visita al colista del grupo, a un equipo que aún no conoce la victoria. Se trata del Valencia Mestalla, un atractivo duelo de filiales que se disputará en campo Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva del Valencia, a partir de las 12.00 horas.

Carlos Segura, en el centro de la imagen, es el futbolista más peligroso del Castellón B.

Serio, peligroso y solvente como local, con dos partidos disputados y dos victorias, los castellonenses no saben lo que es puntuar ni marcar cuando juega de visitante. Fue goleado por el Atlético Baleares (3-0) y quince días después por el Barcelona Atlètic (4-0). Por Gaetà Huguet han pasado dos pesos pesados y ambos claudicaron ante los jóvenes albinegros: Reus CF Reddis (3-1) y Alcoyano (4-1).

Se enfrentan de nuevo

Estos filiales se verán las caras cuatro temporadas después. La última vez que se enfrentaron en partido oficial en el Antonio Puchades fue la temporada 2021-22 en Tercera Federación. El filial a albinegro cayó derrotado por 3-1, con goles de Adrián Bosch, Alberto Mari y Bashiru Mohamed por los valencianistas, y de Nacho Gimeno para los castellonenses.

Guillem Terma es uno de lo grandes canalizadores del juego del filial albinegro.

Para esta cita el Castellón B recuperará al extremo zurdo Isi Angulo, pero se mantienen las bajas del también zaguero Yeray Izquierdo y el central David Sellés, citado por el primer equipo por segunda semana consecutiva, ambos lesionados. El tándem del banquillo, Carles Salvador e Ian Molina podrían presentar un once muy parecido al que ganó el pasado fin de semana.

Posible Once:

Castellón B: Sergi Torner; Charbel, Ludo Zom, Álex Alcira; Carlos Segura, Marcos Montero, Toni Gabarri, Guillem Terma, Josep Díaz; Miguelón Ferrer y Nico Font.

