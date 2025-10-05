El uno a uno del Castellón-Sporting | Vota al mejor

Matthys

|7| Compensó el error del 0-1 con tres paradas de mérito. Personalidad. Cortó varios avances a campo abierto.

Mellot

|7| Cerró bien su banda y alimentó a Cipenga. Un centrochut al larguero.

Alberto

|8| Lideró la defensa, casi perfecto con y sin balón. Está en un gran momento. La grada lo adora.

|7| Le sienta bien jugar de central. Sereno. Evitó errores en zonas peligrosas.

Lucas Alcázar

|7| Muchos kilómetros en el carril izquierdo. Sigue progresando con minutos.

Diego Barri

|7| Distribuyó con criterio. Muy buena primera parte. Algo cansado, fue relevado.

Ronaldo Pompeu

|8| Ya tiene a Castalia en el bolsillo. Mucho oficio. Mueve la bola en corto y en largo.

Cipenga

|8| Asistente en el 1-0. Está añadiendo trabajo y efectividad a su desborde.

Cipenga encara a un rival durante el Castellón-Sporting. / Erik Pradas

Cala

|8| Amasa tanto juego que siempre genera algo. Provocó y marcó el 2-1 de penalti. Clave.

Mamah

|6| Algo apagado en el perfil izquierdo. Aportó más en lo defensivo que en ataque.

Jakobsen

|7| Golazo de delantero serio al primer toque. Tiene detalles que ilusionan.

También jugaron

Marco Doué | 7 |. Ayudó a frenar las contras del Sporting.

Pablo Santiago | 6 |. Impreciso en los pases.

Tincho | 8 |. Todo bien. Cerró la banda, ganó duelos y dio el pase del 3-1 de Camara.

Gerenabarrena | 7 |. Intenso y atento a lo que necesita el equipo. Siempre aporta.

Camara | 7 |. Encontró el gol. Se lo fabricó en la más complicada.