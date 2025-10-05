El uno a uno del Castellón-Sporting | Vota al mejor
El equipo de Pablo Hernández cosecha la tercera victoria consecutiva, la primera en el SkyFi Castalia
Matthys
|7| Compensó el error del 0-1 con tres paradas de mérito. Personalidad. Cortó varios avances a campo abierto.
Mellot
|7| Cerró bien su banda y alimentó a Cipenga. Un centrochut al larguero.
Alberto
|8| Lideró la defensa, casi perfecto con y sin balón. Está en un gran momento. La grada lo adora.
Salva Ruiz
|7| Le sienta bien jugar de central. Sereno. Evitó errores en zonas peligrosas.
Lucas Alcázar
|7| Muchos kilómetros en el carril izquierdo. Sigue progresando con minutos.
Diego Barri
|7| Distribuyó con criterio. Muy buena primera parte. Algo cansado, fue relevado.
Ronaldo Pompeu
|8| Ya tiene a Castalia en el bolsillo. Mucho oficio. Mueve la bola en corto y en largo.
Cipenga
|8| Asistente en el 1-0. Está añadiendo trabajo y efectividad a su desborde.
Cala
|8| Amasa tanto juego que siempre genera algo. Provocó y marcó el 2-1 de penalti. Clave.
Mamah
|6| Algo apagado en el perfil izquierdo. Aportó más en lo defensivo que en ataque.
Jakobsen
|7| Golazo de delantero serio al primer toque. Tiene detalles que ilusionan.
También jugaron
Marco Doué | 7 |. Ayudó a frenar las contras del Sporting.
Pablo Santiago | 6 |. Impreciso en los pases.
Tincho | 8 |. Todo bien. Cerró la banda, ganó duelos y dio el pase del 3-1 de Camara.
Gerenabarrena | 7 |. Intenso y atento a lo que necesita el equipo. Siempre aporta.
Camara | 7 |. Encontró el gol. Se lo fabricó en la más complicada.
