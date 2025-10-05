Al Castellón B le faltó gasolina en el segundo tiempo ante el Valencia Mestalla (3-3)

Fue un partido muy abierto entre dos filiales que buscaron, sin miramientos, la portería rival. Y en un duelo a tumba abierta, al Castellón B se le escapó la primera victoria a domicilio frente a un Valencia Mestalla que nunca perdió la fe y logró firmar el empate en el minuto 93, pero ya antes le había avisado a la escuadra castellonense que, tras el descanso, no fue tan atrevida como en el primer acto. Marc Jurado privó a los albinegros del triunfo en adentrado el tiempo de descuento.

Mario Domínguez y Charbel corren a por un balón largo en el partido de este domingo. / Juan Francisco Roca

El equipo de Carles Salvador e Ian Molina llegó a ponerse 1-3 en marcador en el minuto 59 cuando Enric Gisbert finalizó una de las contadas llegadas del Castellón B en el área local. Luego los valencianistas pusieron todo de su parte para llevar las riendas en esta segunda parte. Primero Pol Trigueros y después Marc Jurado redujeron el botín de los ‘orelluts’ de tres a un punto.

Guillermo Terma juega el balón ante la atenta mirada de Rodri Gamón. / Juan Francisco Roca

La primera parte fue muy bien jugada y dominada por el conjunto de la capital de la Plana. Jorge Domingo y Nico Font avisaron al Valencia Mestalla. En el minuto 17 el portero Pere Joan arrolló a Nico Font y el penalti lo transformó en gol Carlos Segura (erró los dos anteriores que había lanzado esta liga). El 1-1 lo anotó Víctor Jr de tiro raso desde dentro del área. Y antes del descanso el atrevido filial albinegro hizo el 1-2 obra de Nico Font a pase de Domingo. Y el 1-3 no llegó en el 43’, tras un córner, remate de Font y paradón de Pere Joan.

Segunda parte

El segundo tiempo arrancó con la lesión de Marcos Montero (min. 50) y ahí el Castellón B salió perjudicado. El Valencia Mestalla se hizo con el control. Enric Gisbert, tras un rechace del portero local, hizo el 1-3. Lejos de venirse abajo, el conjunto local se armó de valor y se fue a por el partido. Un pase de Mario Domínguez a Pol Trigueros acabó en el 2-3 (min. 63) y el acoso y derribo derivó en el 3-3 obra de Marc Jurado, en el minuto 93, de un total de nueve más que duró el segundo acto.

Nico Font conduce el balón ante la mirada del lateral castellonense Miguel Monferrer. / Juan Francisco Roca

Ficha técnica:

-3- Valencia Mestalla: Pere Joan; Monferrer, Caro (Panach, min. 60), Rubo, Rubi; Lucas Núñez (Mari González, min. 74), Gilabert (Trigueros, min. 60), Víctor Jr, Marc Jurado; Rodri (Cerdá, min. 74) y Mari Domínguez (Aimar, min. 79).

-3- Castellón B: Juanki; Wilmann, Alcira, Charbel; Segura, Gabarri, Terma (Isi Angulo, min. 78), Montero (Enric Gisbert, min. 50), Jorge Domingo (Dennis, min. 67); Nico Font (Josep, min. 67) y Miguelón.

Goles: 0-1. Min. 17: Segura (p). 1-1. Min. 25: Víctor Jr. 1-2. Min. 37: Nico Font. 1-3. Min. 59: Gisbert. 2-3. Min. 63: Trigueros. 3-3. Min. 93: Marc Jurado.

Árbitro: Lluís Balle Reus (Palma). Amonestó a los locales Pere Joan. Gilabert, Caro y Rubi; y al visitante Montero.

Campo: Antonio Puchades.

Entrada: 1.000 espectadores.