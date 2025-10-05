La nueva instalación que marcará un antes y un después en el SkyFi Castalia

Tenemos nuevo fichaje en el SkyFi Castalia, pero no se trata de ningún jugador ni entrenador. El CD Castellón anunció el pasado viernes la incorporación de la U Televisiva, gracias a una alianza estratégica alcanzada con Sixles, que marcará un antes y un después en la experiencia de los aficionados en el feudo albinegro. Se trata de un soporte publicitario perimetral formado por paneles LED a pie de campo, presente ya en los mejores estadios del fútbol español.

La entidad albinegra asegura que el proyecto "combina la fuerza de la marca CD Castellón y su afición con la tecnología y visión creativa de Sixles, con el objetivo de potenciar la proyección del club tanto a nivel local como nacional". El producto se estrenará este domingo en el duelo que enfrentará al cuadro castellonense frente al Real Sporting a las 16:15 horas.

Una amplia oportunidad de negocio

Desde la llegada de Haralabos Voulgaris al Castellón, el club ha seguido una línea con la "idea de profesionalizar la entidad y acercarla a los estándares del fútbol profesional", como explica Willy Fente, director general corporativo del CD Castellón. No ha sido una instalación sencilla, ya que "se ha tenido que ajustar un poco, porque no teníamos todo el espacio que queríamos, pero aquí está", asegura Fente. Por último, añade que el objetivo es "dar respuesta a una gran variedad de patrocinadores y mejorar la experiencia de usuario del abonado".

Una alianza que marcará un antes y un después en la forma de vivir el fútbol en el templo albinegro / CD Castellón

También se pronunció José Figuerola, cofundador y director general de Sixles, quien señaló que la incorporación de la U Televisiva es "un gran incentivo para el tejido empresarial y una oportunidad de negocio muy amplia para el club". Además, dejó entrever que hay "cosas guardadas, detalles y sorpresas que creemos que a la afición le van a encantar", finaliza el directivo.