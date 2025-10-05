La previa: El SkyFi Castalia quiere que el ritmo no pare: a por la tercera victoria del Castellón

Que el ritmo no pare está muy bien, pero todo cuesta mucho en Segunda División. Ganar cuesta y ganar bien ganado aún cuesta más. La afición del CD Castellón quiere que ese ritmo que está bailando en conjunto castellonense no pare, que dure. El efecto Pablo Hernández en el banquillo de la escuadra de la capital de la Plana es notable y esa efervescencia se quiere mantener para que caiga la tercera victoria consecutiva. Aunque toca estar en posición de guardia. El Sporting es uno de los grandes que es verdad que llega herido tras perder por 3-4 ante el Albacete un encuentro que tenía encarrilado 3-0, y porque son cuatro derrotas seguidas.

El mediocentro Ronaldo repetirá en la medular donde tan buen partido hizo en Leganés. / CD Castellón

Pablo Hernández ya advertido de qué rival le visita esta tarde a la hora buena, la que quiere la afición albinegra. El Sporting es el equipo de Segunda con mejor caché en esta división de plata y que busca el regreso a Primera ahora que su vecino (el Real Oviedo) ha dado el salto a la categoría de oro del fútbol español, 24 temporadas después.

Por partes. Para este encuentro serán baja Óscar Gil y Brignani, ambos lesionados, por lo que el once que salió en el campo del Leganés, con la entrada de Salva Ruiz por el malogrado Óscar, apunta a ser el mismo. El equipo plantó cara, estuvo mucho en el área del conjunto pepinero, marcó un gol, perdonó el segundo y después tuvo minutos de flaqueza que no supo aprovechar la escuadra del exalbinegro Paco López.

El portero belga Matthys apunta a seguir bajo los palos en la visita del Sporting. / CD Castellón

El rival

Pues el Sporting llega a Castellón con su entrenador en el punto de mira. Ganó los tres primeros partidos y parecía que se les iba a abrir la puerta del Olimpo, y después encarriló cuatro derrotas seguidas que han puesto a Asier Garitano en la picota. De perder hoy en Castalia la situación podría empeorar para el extécnico del conjunto castellonense. Una quinta derrota podría resultar fatal de necesidad.

Los gijoneses llegan a la capital de la Plana con bastante efectivos recuperados. Vuelve el central Enric Cubelo tras superar la lesión, al igual que el lateral derecho Guille Rosas. El mediocentro Alexandre Corredora (jugadorazo) también está recuperado tras cumplir la sanción, y podría producirse la vuelta de Mamadou Loum, con molestias. Los que no estarán seguro son el mediocentro Jesús Bernal y el joven portero Christian Joel, lesionados.