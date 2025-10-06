El Castellón sufre una baja 'sorpresa' para el partido contra el Eibar

El Virus FIFA se va a cobrar una víctima inesperada en el CD Castellón. El equipo albinegro, que el próximo domingo visita al Eibar, no podrá contar con uno de sus jugadores más en forma. La federación de fútbol de la República Democrática del Congo ha convocado a Brian Cipenga.

El buen hacer del extremo albinegro no ha pasado desapercibido para la selección de su país. Tras una primera temporada de adaptación, Cipenga ha encontrado este curso la continuidad necesaria para ofrecer su mejor versión. En lo que va de curso ha destacado en el aspecto realizador (lleva tres goles) y asistente (con dos pases de gol), además de progresar en otros aspectos del juego como las tareas defensivas o la toma de decisiones. Ha sido titular en siete de las ocho jornadas disputadas.

Un premio

Nacido en Kinshasa hace 27 años, la citación con la selección absoluta de país es un premio para Brian Kibambe Cipenga. El extremo pasó sus años formativos en el fútbol portugués. Pasó por clubs como el Boavista, el Freamunde, el Famalicao, el Ideal y el Vilaverdense antes de afianzarse en la segunda división portuguesa en las filas del Paços de Ferreira. En el verano del 2024, se incorporó a la disciplina albinegra.

LOS PARTIDOS La República Democrática del Congo se enfrenta a Togo (viernes 10) y Sudán (martes 14), en encuentros clasificatorios para el próximo Mundial.

En la primera temporada, le costó entrar en los planes de Dick Schreuder. Terminó el curso con 17 partidos y tres goles. En la presente, tanto Cipenga como el CD Castellón están recogiendo los frutos del trabajo de los últimos meses.