Así es el Club Atlético Antoniano, el rival del CD Castellón en la Copa del Rey

Rival inédito para el CD Castellón en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Los albinegros se enfrentarán al Club Atlético Antoniano, con el que no se habían cruzado hasta ahora en toda su historia. La eliminatoria se celebrará en la última semana de octubre, del martes 28 al jueves 30, en fecha por determinar.

El Club Atlético Antoniano milita en la Segunda Federación. El club fue fundado por la Juventud Antoniana del municipio de Lebrija en 1964. Es un clásico del fútbol regional andaluz. En 2023 consiguió el histórico ascenso a Segunda RFEF.

Lebrija, ciudad flamenca

Ubicada en la comarca del Bajo Guadalquivir, en la provincia de Sevilla, la localidad de Lebrija es conocida por la agricultura, la tradición alfarera y el flamenco. Lebrijanos ilustres son los cantaores Juan Peña El Lebrijano, Pinini, Miguel El Funi y Curro Malena, el guitarrista Pedro Bacán y el pianista David Dorantes. También el humanista Antonio de Nebrija, el cineasta Benito Zambrano y el explorador Juan Díaz de Solís.

En cuanto al fútbol, de Lebrija es el futbolista del Sevilla, Isaac Romero, por ejemplo, así como el exjugador Juan Cala y el entrenador Juan Ramón López Caro.

El equipo

Lebrija cuenta con algo más de 27.000 habitantes. El Club Atlético Antoniano juega sus partidos en el Municipal de Lebrija, con una capacidad aproximada de 3.500 espectadores. En sus filas destaca la mezcla de jóvenes procedentes de filiales, caso del portero Matías Arbol (Sevilla), el central Marcos Otero (Tenerife), el mediocentro Jesús García (Almería) o el delantero Diego Rodríguez (Mallorca), con algunos veteranos como Lolo Garrido (con mucha experiencia en Segunda B) o Juanfran (en su décima temporada en el club).

El entrenador Lolo Rosano también presenta una trayectoria interesante. Llegó a Lebrija después de varias temporadas en la cantera del Sevilla, donde dirigió al Juvenil A y al segundo filial, entre otros equipos.

En lo que va de curso, el Club Atlético Antoniano ha sumado cinco puntos en las primeras cinco jornadas, con una victoria y dos empates. Es 13º en el grupo IV de la Segunda RFEF.

La Copa para el Castellón

En cuanto al Castellón, atraviesa el mejor momento de la temporada con las tres victorias consecutivas que ha logrado el equipo desde que Pablo Hernández relevara en el banquillo a Johan Plat.

El curso pasado, el Castellón, dirigido aún por Dick Schreuder, llegó hasta la segunda eliminatoria. En la primera, venció a domicilio al Águilas FC gracias a un solitario tanto del neerlandés Mats Seuntjens en el tramo final (0-1). En la segunda ronda, también disputada a domicilio y a partido único, hubo menos suerte. David Flakus adelantó al Castellón en el feudo de la Ponferradina, pero el cuadro local igualó en el minuto 90. En la prórroga, Flakus fue expulsado por protestar al árbitro y el Castellón terminó eliminado en la tanda de penaltis.

Más emocionante fue la participación copera en la temporada anterior, la 2023/24. Fue el año del ascenso a Primera RFEF. El Castellón superó una eliminatoria a domicilio (2-3 al Cacereño en la prórroga con goles de Suero, Traoré y Gronning) y disfrutó de una gran noche contra un rival de categoría superior, venciendo al Real Oviedo en el SkyFi Castalia (2-1, Suero y Gronning). En enero, los orelluts perdieron ante Osasuna (0-1, en la prórroga).