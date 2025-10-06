Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut: El CD Castellón agranda la racha ante el Sporting y se estrena en Castalia
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
En el nuevo capítulo de Conexión Orellut se analiza la victoria del conjunto albinegro frente al Real Sporting (3-1) en Castalia, un triunfo que permite al equipo de Pablo Hernández mantener su gran racha y consolidar su buen momento.
Además, el episodio aborda la continuidad del técnico y repasa las principales novedades del día, como el sorteo de la Copa del Rey y las convocatorias de Cipenga y Camara con sus respectivas selecciones.
En el debate participan José Luis Gual, Ángel Dealbert, Rafa Escrig, David Jorques, Alberto Aparici y Ximo Górriz.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
