Conexión Orellut: El CD Castellón agranda la racha ante el Sporting y se estrena en Castalia

En el nuevo capítulo de Conexión Orellut se analiza la victoria del conjunto albinegro frente al Real Sporting (3-1) en Castalia, un triunfo que permite al equipo de Pablo Hernández mantener su gran racha y consolidar su buen momento.

Además, el episodio aborda la continuidad del técnico y repasa las principales novedades del día, como el sorteo de la Copa del Rey y las convocatorias de Cipenga y Camara con sus respectivas selecciones.

En el debate participan José Luis Gual, Ángel Dealbert, Rafa Escrig, David Jorques, Alberto Aparici y Ximo Górriz.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

