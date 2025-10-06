La intrahistoria del Castellón-Sporting

Domingo de fútbol por la tarde. El SkyFi Castalia vivió un gran ambiente en una jornada de estrenos: el primer partido de Pablo Hernández como entrenador en casa, la primera victoria local del curso para el CD Castellón y el primer partido con la U televisiva en funcionamiento.

En cuanto al técnico interino, quedó claro que la afición está con Pablo. Su nombre fue recibido con aplausos por megafonía y coreado tras el encuentro. Asimismo, en Gol Norte Bajo se vio una pancarta de apoyo: Pam, pam, Pablo.

En paralelo, la afición albinegra pudo comprobar antes, durante y tras el encuentro el funcionamiento de la U: novedad que impulsa el club de la mano de la empresa Sixles. La llamada U televisiva es un sistema de publicidad perimetral compuesto por paneles de LED que sustituye (en el lateral de Preferencia y en ambos fondos) las habituales vallas estáticas publicitarias del SkyFi Castalia.

Además, las gradas presentaron un buen aspecto. Según la cifra oficial, se dieron cita en el SkyFi Castalia 11.711 espectadores ( y el equipo local fue recibido con aplausos tras las dos victorias consecutivas a domicilio). También se dejaron ver varias decenas de aficionados del Sporting de Gijón, la mayoría en la grada visitante.

Asturianos e ingleses

También vivió una jornada intensa la peña Pasión Albinegra, que celebró una paella de hermandad con aficionados del Sporting de Gijón, que aportaron el arte de escanciar la sidra. Igualmente, se dejaron ver seguidores ingleses que viajaron para apoyar a Pablo, leyenda del Leeds United como futbolista.

Hermanamiento de aficiones en Pasión Albinegra. / Erik Pradas

Tifo y corteo en la previa

La grada de animación del Castellón, el Fondo 1922, preparó un día especial dentro y fuera del estadio. Dentro, además de apoyar al equipo, lo recibió con un tifo en Gol Sur Bajo (con el lema Cada día te quiero más) que complementaba con unas bufandas albinegras. Fuera, el grupo comenzó la animación con un corteo desde la rotonda de la afición y hasta el estadio, al que se sumaron numerosos aficionados.

Voulgaris, presente

El presidente Bob Voulgaris presenció el partido desde el palco, junto la concejala Maica Hurtado, el director general Alberto González y otras autoridades.

El tifo del Fondo 1922 en Gol Sur. / Erik Pradas

Recogida de abonos

Cara a la semana que hoy comienza, el CD Castellón recuerda que es la última (del lunes 6 de octubre al viernes 10) en la que se repartan abonos. Si el carnet físico no ha sido recogido antes del 10 de octubre, ya no se podrá recogerlo. El horario en taquillas será de 10.00 a 13.30 horas y de 16.30 a 18.00 (de lunes a miércoles) y de 10.00 a 14.00 (el viernes). El jueves las taquillas estarán cerradas por la festividad del 9 d’Octubre.

La próxima jornada

La Liga no se detiene en Segunda División. Los albinegros visitarán el feudo del Eibar, Ipurua, el domingo a las 16.15 horas. La Fedpecas organiza viaje en autocar.