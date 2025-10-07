La cantera del CD Castellón: Academia del gol

En la cantera del CD Castellón es palpable el estilo de juego ofensivo de todo el club, aunque es cierto que la filosofía ha cambiado un poco y aquel fútbol a tumba abierta, sin frenos y a lo loco ha cambiado, para ajustarse más o menos al modelo de juego actual del primer equipo. Ahora más armados atrás, pero sin renunciar al ataque como principal arma. Eso se traduce en que los dos principales equipos de la cantera destacan por su gran definición. Es la academia del gol.

El Castellón B, que debuta en la complicada Segunda RFEF, está casado con el gol. A pesar de estar en un grupo con muy buenos equipos, la escuadra albinegra que ahora entrenan Carles Salvador e Ian Molina suma 10 goles en cinco encuentros. Nadie le supera en esta faceta. Lleva las mismas dianas que los tres equipos que lideran la clasificación: Barcelona Atlètic, Atlético Baleares y el Reus FC Reddis. Eso sí, los castellonenses también son los más goleados junto al colista Mestalla: 12 goles.

Y tres cuartas partes de lo mismo sucede con el Juvenil A de División de Honor. Aquí hay que decir que el equipo cuenta con muy buenos artilleros en su plantilla, una escuadra con mucho talento que, de la mano de Albert Milà, está dando muy buenas sensaciones. En la élite juvenil, suma 18 goles en cuatro partidos, habiendo encajado cinco. Es segundo en la tabla, solo superado por el líder Valencia que le saca tres puntos.

Goleadas juveniles

En concreto, los albinegros le metieron tres goles al Albacete en su campo, firmaron un tropiezo en casa frente al UCAM Murcia (1-2), le endosaron ocho al Talavera en Gaetà Huguet y el pasado sábado ganaron por 0-6 en el campo del Jove Español. Ya empieza a despuntar el goleador Fran Santamaría (seis goles), o Javi Guerra y José Galán (tres cada uno de ellos).