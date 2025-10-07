CD Castellón | Adiós al Pibe, el ‘speaker’ que marcó un gol: "Ahora volveré a mi asiento de socio"

A Héctor Manuel Escrig Leganés, speaker albinegro durante más de 20 años, casi todo el mundo lo conoce como el Pibe. Cuenta la leyenda que el mote surgió en el instituto Ribalta, cuando la profesora pasó lista en el primer día de clase y a Héctor le dio por contestar con acento argentino. Como sus compañeros se rieron, y para que la profe no se enfadara, pasó todo el curso hablando de esa manera, y Héctor se convirtió en Pibe.

La anécdota refleja el carácter divertido e imprevisible de Héctor Escrig, que ha contagiado con ese espíritu cualquier actividad en su vida. También con el micrófono del SkyFi Castalia, donde goteó con momentos memorables lo que debería ser simple rutina.

El lunes, después de dos décadas de servicio, el CD Castellón le comunicó que buscaba un cambio en la cabina. «No tengo ninguna queja», explica el Pibe a Mediterráneo. «Es casi ley de vida. Lo que me dijeron a mí ahora es parecido a lo que me dijeron cuando me llamaron en 2004. El club quería algo nuevo», indica.

La primera vez

Aquella primera vez del Pibe fue en la promoción de ascenso de la temporada 2003/04. Héctor sustituyó a la antigua voz de Castalia, Ximo Alcón. «Me llamó Guillermo Sanahuja porque me había visto haciendo entrevistas a aficionados para un programa de la tele», comenta. Porque antes de ser speaker, el Pibe ya estaba por ahí, con el Castellón siempre de excusa. «Lo de estar en la cabina empezó casi de broma y al final ha sido casi un trabajo. Exige mucho compromiso, muchos fines de semana... pero lo he disfrutado muchísimo», desgrana el protagonista.

El primer gol que cantó fue uno que hizo temblar Castalia: el 1-1 de Marcos Estruch en el primer partido de la liguilla de ascenso del 2004, en el último suspiro del partido. «Con Marcos pasó otra anécdota buena. Un día remató al larguero y la pelota cayó cerca de la línea y en el momento de duda del árbitro me avancé y canté el gol por megafonía. Luego los jugadores me dijeron que eso fue lo que terminó de convencer al árbitro», rememora Héctor, entre risas.

El Pibe, sobre el césped. / Archivo H. E.

El speaker que marcó un gol fue en algunos momentos algo más que un speaker. «En algunos partidos de presentación, con presidentes que no querían pisar el césped, me tocaba casi hacer de portavoz del club. Ahora lo pienso y me digo ‘qué hacía yo ahí si solo soy un hincha’».

La voz de la afición

A su asiento de abonado, que siempre mantuvo, volverá ahora. «Orgulloso de haber sido la voz de Castalia, la de toda la afición», afirma. «Ha sido un honor cantar los goles del Castellón en las buenas y en las malas», confiesa. Y es que en los peores momentos, entre otros motivos, el Castellón seguía siendo el Castellón por esa voz familiar y conocida.

Con el paso del tiempo, y por su peculiar carisma, el Pibe se convirtió en una figura célebre. «A menudo me sentía como el nexo entre la afición y el club. Muchas ideas que llevé a cabo fueron propuestas de aficionados», dice.

Muchos de esos aficionados han colapsado en las últimas horas su móvil con mensajes de ánimo, una vez el Castellón hizo público el adiós de una de esas personalidades que conforman el cosmos de un club de fútbol. El Pibe vivió dos ascensos in situ: el de 2018 a Segunda B y el de 2005 a Segunda. Aquel día dejó una de sus celebraciones más recordadas: «Qué gusto, qué gusto, gol de Manu Busto».

En los últimos tiempos, el espacio para la improvisación se fue reduciendo: «Había notado que quizá no aportaba. Antes tenía más libertad para elegir las músicas y los textos. Quizá ya tenía menos sentido mi labor y me voy con la conciencia tranquila».

Hoy, mientras amenaza (en broma) con presentarse al nuevo casting del club con una peluca, se despide. ¿Un consejo para el próximo? «Que cante cada gol como si fuera el último». Palabra de Pibe.