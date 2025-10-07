El CD Castellón estudia soluciones para minimizar las molestias por la U televisiva

Fue una jornada de estrenos en el hogar del CD Castellón, en el SkyFi Castalia. En el partido contra el Sporting se estrenó Jakobsen como goleador, Pablo Hernández como entrenador en casa, el equipo con la primera victoria como local... y también fue el debut de la U televisiva.

La U televisiva es un sistema de publicidad y comunicación compuesto por paneles LED que se ubican en el perímetro del terreno de juego y sustituyen a las tradicionales vallas estáticas. En el caso del SkyFi Castalia, la U se ubica junto a las gradas de Preferencia y los dos Goles (las cámaras de televisión de ubican en Tribuna), a pie de césped. En el estreno funcionó a la perfección a nivel técnico, pero la instalación molestó la visibilidad desde algunas butacas en las mentadas gradas. En especial, en Preferencia.

Por ello, y atendiendo a las reclamaciones de los aficionados, el Castellón ya está estudiando soluciones operativas para minimizar dichas molestias. En algunas zonas, la U tapa la línea de banda, lo que dificulta la visión del juego. Se espera que las modificaciones estén listas para el próximo partido en el SkyFi Castalia. Tras visitar Eibar este domingo, el Castellón recibirá al Albacete el domingo 19 de octubre (16.15 horas).

La alianza con Sixles

La semana pasada, el CD Castellón informó de la "alianza estratégica" con Sixles para la implantación de la U televisiva.

Según explicaron las partes en un comunicado, "este proyecto combina la fuerza de la marca CD Castellón y su afición con la tecnología y visión creativa de Sixles, con el objetivo de potenciar la proyección del club tanto a nivel local como nacional". "La U televisiva ofrecerá un montaje audiovisual único que permitirá disfrutar del fútbol de una manera más inmersiva, transformando el SkyFi Castalia en un espacio de innovación, espectáculo y entretenimiento".

Willy Fente, director general corporativo del CD Castellón, destacó: “Esta instalación dará respuestas a algunas necesidades de nuestros patrocinadores. Esto mejorará la experiencia de usuario del abonado”. Por su parte, José Figuerola, cofundador y director general de Sixles, subrayó: “Este es un incentivo para el tejido empresarial y supone ampliar muchísimos más contenidos en día de partido, que, además, mejora la experiencia de la afición”.