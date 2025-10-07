El CD Castellón estudia soluciones para minimizar las molestias por la U televisiva
El SkyFi Castalia estrenó el nuevo sistema de vallas publicitarias en el encuentro del domingo contra el Sporting de Gijón
La ubicación de los paneles dificulta la visión de algunos aficionados en las zonas bajas de la grada
Fue una jornada de estrenos en el hogar del CD Castellón, en el SkyFi Castalia. En el partido contra el Sporting se estrenó Jakobsen como goleador, Pablo Hernández como entrenador en casa, el equipo con la primera victoria como local... y también fue el debut de la U televisiva.
La U televisiva es un sistema de publicidad y comunicación compuesto por paneles LED que se ubican en el perímetro del terreno de juego y sustituyen a las tradicionales vallas estáticas. En el caso del SkyFi Castalia, la U se ubica junto a las gradas de Preferencia y los dos Goles (las cámaras de televisión de ubican en Tribuna), a pie de césped. En el estreno funcionó a la perfección a nivel técnico, pero la instalación molestó la visibilidad desde algunas butacas en las mentadas gradas. En especial, en Preferencia.
Por ello, y atendiendo a las reclamaciones de los aficionados, el Castellón ya está estudiando soluciones operativas para minimizar dichas molestias. En algunas zonas, la U tapa la línea de banda, lo que dificulta la visión del juego. Se espera que las modificaciones estén listas para el próximo partido en el SkyFi Castalia. Tras visitar Eibar este domingo, el Castellón recibirá al Albacete el domingo 19 de octubre (16.15 horas).
La alianza con Sixles
La semana pasada, el CD Castellón informó de la "alianza estratégica" con Sixles para la implantación de la U televisiva.
Según explicaron las partes en un comunicado, "este proyecto combina la fuerza de la marca CD Castellón y su afición con la tecnología y visión creativa de Sixles, con el objetivo de potenciar la proyección del club tanto a nivel local como nacional". "La U televisiva ofrecerá un montaje audiovisual único que permitirá disfrutar del fútbol de una manera más inmersiva, transformando el SkyFi Castalia en un espacio de innovación, espectáculo y entretenimiento".
Willy Fente, director general corporativo del CD Castellón, destacó: “Esta instalación dará respuestas a algunas necesidades de nuestros patrocinadores. Esto mejorará la experiencia de usuario del abonado”. Por su parte, José Figuerola, cofundador y director general de Sixles, subrayó: “Este es un incentivo para el tejido empresarial y supone ampliar muchísimos más contenidos en día de partido, que, además, mejora la experiencia de la afición”.
Día libre tras el entrene
Después de la victoria dominical sobre el Sporting de Gijón, el Castellón se ejercitó ayer en la ciudad deportiva Globeenergy bajo las órdenes del técnico Pablo Hernández. El plantel descansará hoy y volverá mañana al trabajo con la vista puesta en la visita del domingo al feudo del Eibar (16.15 horas).
Otro despido provocado
El Castellón se está especializando en provocar el despido de entrenadores. De hecho, las tres destituciones del curso tienen relación con los albinegros. El primero en caer fue su propio entrenador, Johan Plat. El segundo fue el de la Cultural, Raúl Llona, tras perder ante el Castellón. Y el tercero, y de momento último, Asier Garitano, destituido en el Sporting tras la derrota en el SkyFi Castalia.
Samu Toril, con la sub-16
La selección valenciana sub-16 por fin se ha acordado de la cantera del CD Castellón. El extremo Samu Toril, del Cadete A, ha sido citado por para un partido contra el Torrent de Lliga Comunitat Juvenil, en el campo de Picassent. Informa: J. F. ROCA
