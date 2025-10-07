¿Quieres trabajar para el CD Castellón? Esta puede ser tu oportunidad

Días de movimientos en el CD Castellón, más allá de lo deportivo. La jornada comenzó con la desvinculación de Héctor Escrig el Pibe, speaker habitual en el SkyFi Castalia durante las últimas dos décadas, y continúa con el anuncio de un proceso de selección para encontrar una nueva 'Voz de Castalia'.

Así lo ha explicado el club en un comunicado. Los interesados pueden apuntarse durante la presente semana. El proceso incluirá una prueba audiovisual y los finalistas realizarán otra presencial.

El comunicado del club

"El CD Castellón abre oficialmente el Draft para seleccionar a su nuevo speaker de los días de partido. El club inicia una nueva etapa en la que la experiencia sonora y emocional en el SkyFi Castalia jugará un papel clave dentro del proyecto de modernización y entretenimiento en jornada de partido.

El objetivo del proceso es encontrar una voz potente, disciplinada, proactiva y con capacidad de improvisación, que encarne los valores del club y eleve la energía de la afición orellut desde el primer hasta el último minuto.

Los interesados pueden inscribirse hasta el domingo 12 de octubre a las 20:00h a través del formulario disponible en la web y redes sociales oficiales del club. Ese mismo día se realizará la criba de candidaturas, y los finalistas serán convocados para las pruebas presenciales que tendrán lugar el lunes y martes siguientes en el SkyFi Castalia.

Una persona, en la zona de acreditaciones del SkyFi Castalia. / ERIK PRADAS

El proceso incluirá una prueba audiovisual en la que cada aspirante deberá demostrar su dominio de la voz narrando una alineación, la celebración de un gol, una mención publicitaria y un mensaje de seguridad. El objetivo: valorar su tono, ritmo, dicción, emoción y capacidad de adaptación al estilo del club.

El CD Castellón comunicará personalmente a los seleccionados mediante correo electrónico o llamada telefónica, por lo que se recomienda a los participantes permanecer atentos a ambos canales.

Las condiciones laborales y económicas del puesto serán presentadas al candidato elegido una vez concluido el proceso de selección.

El enlace para participar, aquí.