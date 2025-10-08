Informe CD Castellón | ¿Qué va a pasar con Pablo Hernández?

Pablo Hernández dirigirá al CD Castellón en el próximo partido. La continuidad del castellonense en el banquillo, poco a poco, está dejando de ser noticia. Ya ha cruzado el umbral: la verdadera noticia será cuando deje de hacerlo.

¿Qué va a pasar con Pablo? Es la pregunta dominante en el albinegrismo en los últimos días. El pasado 16 de septiembre, el club destituyó al técnico Johan Plat y aupó al primer equipo a Pablo Hernández, procedente del filial. El nombramiento, en principio como interino, se va consolidando semana a semana, con independencia de que el club comunique (o no) públicamente la continuidad del técnico.

Virtudes y argumentos

El club valora la labor realizada. Pablo Hernández ha superado las expectativas. Tomó las riendas de un equipo que no conocía la victoria y ha ganado los tres partidos que ha dirigido. Pero el análisis interno va más allá del resultado. Las virtudes de Pablo se amontonan como argumentos: es muy respetado en el vestuario, está siendo justo en sus decisiones, ha frenado la sangría de goles en contra y ha mejorado el rendimiento colectivo en un momento delicado de la temporada, al tiempo que ha gestionado bajas importantes y ha dado cancha a varios de los fichajes, que han proporcionado un salto de calidad a la plantilla.

Por eso, Pablo Hernández es el entrenador del presente del Castellón. Todavía es pronto para afirmar que será el entrenador del futuro, pero eso en el fútbol es también una obviedad. Nadie lo sabe. En realidad, todos los entrenadores son interinos hasta que son despedidos.

Pablo Hernández, entrenador del Castellón, durante el partido ante el Sporting. / Erik Pradas

Lo cierto es que el club, a día de hoy y con el presidente Haralabos Voulgaris al frente, entiende que ahora mismo no existe ningún motivo para el cambio. Los jugadores están contentos con el entrenador y el equipo está funcionando. La designación ya fue bien recibida en el vestuario y las declaraciones públicas de los jugadores, respaldando a Pablo cada vez que tienen un micrófono delante, no son un mero formalismo. El plantel de veras respeta la figura y la trayectoria del exfutbolista, que se retiró hace apenas un par de años, y que todavía habla el mismo idioma que el vestuario.

Pablo ha aprovechado que no fructificara ninguna de las opciones en las que avanzó el proceso de selección de un nuevo técnico. Sin perder tiempo y sin quejarse, a base de trabajo, ha sabido aprovechar la oportunidad combinando dos aspectos positivos. Uno es la competitividad: nadie en el fútbol hace una carrera como la que hizo Pablo, internacional en la mejor selección española de la historia y con un largo camino en la élite, sin ser competitivo. Y otro es la normalidad: ha simplificado el mensaje en un momento en el que equipo parecía confundido.

Incluso, en los últimos tiempos, Pablo está siendo didáctico. En la última rueda de prensa, tras la victoria sobre el Sporting, explicó de manera razonable por qué había optado por Barri en lugar de Doué o por qué cambió de banda a Cipenga y Mamah. Detalles que hablan de la tranquilidad con la que afronta cualquier cuestión, y que suman para crear un clima de comprensión entre los seguidores.

Tras el error de Matthys, la afición se mostró significativamente comprensiva, y el equipo también exhibió una confianza desconocida en el inicio de Liga. La afición, igualmente, con aplausos, cánticos y una pancarta, se posicionó el domingo, en el SkyFi Castalia, en favor de la continuidad de Pablo en el banquillo.