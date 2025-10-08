Pablo Santiago vuelve a Eibar: "Elegí el Castellón por su ambición"

El CD Castellón, rearmado en la moral tras cosechar tres victorias consecutivas, visita este domingo el feudo de la SD Eibar. En las filas albinegras milita Pablo Santiago, natural de Eibar y formado en la cantera del club armero.

El atacante vasco del CD Castellón ha comparecido en sala de prensa para analizar el encuentro del domingo, la dinámica albinegra y sus primeros meses en el SkyFi Castalia.

Adaptación al Castellón

"Las sensaciones buenas. Estoy participando, a veces jugando por dentro y otras más por fuera. En los últimos años había jugado más en la banda y siendo determinante ahí, pero también puedo hacerlo en posiciones interiores. También estoy adaptándome al estilo de juego, por lo que creo que cada vez puedo estar mejor".

¿Qué ha cambiado con Pablo Hernández?

"La mentalidad sigue siendo ganar partidos. Minimizando errores hemos conseguido ser un equipo más ordenado y ese orden nos ha dado las victorias".

El reto de Ipurua

"Ipurua es un fortín para ellos y va a ser un partido muy difícil. Se hacen fuertes en casa. Es un equipo con mucha garra y trabajo. Habrá que ser valientes, imponer nuestro fútbol y como siempre ir a por los tres puntos.

"Para mí será un partido muy especial. Soy de allí, estará la familia, amigos...".

¿Por qué eligió venir al Castellón?

"Lo que más me convenció fue la ambicion del proyecto. Todo lo que está haciendo Bob (Voulgaris), de querer llegar a lo más alto... Yo también lo quiero, individual y colectivamente. Comparto esa ambición".

"Es mi primera vez en una estructura profesional. Me ha sorprendido todo para bien. Sobre todo facilidades que tenemos para trabajar".

TRAYECTORIA Pablo Santiago López (2000) dio sus primeros pasos en la SD Eibar, club de su localidad natal, donde se formó en sus categorías inferiores y posteriormente estuvo dos temporadas en el filial (entonces CD Vitoria). En la 2023/24 llegó al Barakaldo, donde ha disputado 70 partidos distribuidos en dos temporadas, marcando 22 goles y repartido 17 asistencias en total. En su primer año fue clave en el ascenso de su equipo a Primera RFEF, con nueve goles y diez asistencias. En la siguiente temporada, la 2024/25, el extremo fue una de las revelaciones del campeonato, con 11 goles y siete asistencias en 37 partidos de liga y dos goles en un partido de Copa del Rey.

Balance de la temporada

"El balance es positivo. El inicio no fue bueno, pero las sensaciones eran mejores que los resultados. Cuando se han convertido en resultados se ve que el equipo está muy bien. Ya llevamos 11 puntos, cerca del play-off... pero no hay que relajarse sino seguir trabajando".

El salto de categoría

El cambio de categoría se nota. Para eso están. El fútbol es más rápido, tienes menos tiempo... me veo con confianza, buenas sensaciones, con la capacidad de hacerlo bien. También el estilo de juego es diferente a lo que venía jugando. Estoy en un proceso de adaptación que quiero hacer lo más rápido posible y lo puedo conseguir".

La primera victoria en el SkyFi Castalia

"Al final ganar en casa te da un plus, con tu gente, en Castalia... Nos da más convicción en lo que estamos haciendo".