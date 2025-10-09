Ousmane Camara (Castellón) juega 45 minutos en el triunfo de Guinea, a la espera del debut de Cipenga

Ousmane Camara, extremo diestro y delantero del CD Castellón, participó los segundos 45 minutos en la victoria de la selección de Guinea Conakry ante Mozambique (1-2), a domicilio, en el Estádio do Zimpeto, en Maputo, por 1-2, en partido correspondiente a la fase de clasificación para el próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México del 2026. Este viernes es el turno de Brian Cipenga que con la República Democrática del Congo buscará la victoria en su partido de visitante frente a Togo.

En el caso de Guinea, logró derrotar a Mozambique en un partido donde los visitantes se adelantaron en el marcador con un cabezazo de Abdoul Traoré, tras un centro desde la izquierda (minuto uno), gol que los anfitriones neutralizaron con otro cabezazo de Reinildo Mandava, tras un saque de esquina (min. 19). Así se llegó al descanso.

El albinegro Brian Cipenga en un entrenamiento de Congo previo al partido de este viernes. / Redacción

La segunda parte se reanudó con Ousmane Camara (entró por Dembo Sylla), del CD Castellón, ya en el terreno de juego, actuando de extremo diestro. Estuvo muy activo, recibió un par de tarascadas y lanzó una vez a portería (min. 50), que le atajó el portero local. El 1-2 llegaría en el minuto 59 con un magnífico trallazo de Abdoul Traoré desde la frontal del área.

Este viernes más

Por lo que hace referencia a Brian Cipenga, el extremo del CD Castellón jugará esta tarde con su selección del Congo contra Togo, en el estadio de Kégué, en Lome (Togo). Un encuentro donde los locales son cuartos en una clasificación que lidera Senegal con 18 puntos, por los 14 de Congo y los siete de Togo. El equipo congoleño de Cipenga tiene muchas papeletas de acceder a la fase final del Mundial 2026.