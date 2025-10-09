Pablo Hernández: sinónimo de equilibrio desde que aterrizó en el CD Castellón

La llegada de Pablo Hernández al banquillo del CD Castellón, recordemos en condición interina, ha aportado resultados que van más allá de los que se ven en la tabla clasificatoria, que son importantes y vitales para todo lo que viene después, si no que para algunos futbolistas se les ha presentado la posibilidad de tener más presencia. Sin ser un equipo con tanto desparpajo en el campo, sigue siendo uno de los que más ataques produce en la liga española.

Pablo Hernández, con los buenos resultados, también ha tranquilizado al entorno del equipo. / CD Castellón

Quién lo iba a decir hace cerca de un mes que con el ascenso de Pablo Hernández al banquillo del primer equipo del CD Castellón iba a ser tan impactante: tres partidos, tres victorias. Un cambio que no se ha notado solo en la tabla clasificatoria que de estar en zona de descenso se ha pasado a estar acariciando la sexta plaza. La forma de jugar a la holandesa con Dick Schreuder y Johan Plat poco a poco este equipo tiene más aroma español, e incluso británico.

Con pólvora

El Castellón sigue siendo uno de los equipos que más llegada tiene al área rival y que más lanza a portería. No ha perdido esa mentalidad, pero sí que ahora es un equipo que se sabe defender mejor y los rivales no le sorprenden tanto, ni encuentran tantos espacios para marcar. Si en los tres últimos partidos de Plat los rivales le lanzaron 35 veces a portería, en los tres primeros de Pablo Hernández solo le lanzaron 20.

El capitán Alberto Jiménez ha recuperado la titularidad tras la llegada de Pablo Hernández. / CD Castellón

Y otra cosa. Jugadores que tenían menos protagonismo con Johan Plat lo están teniendo ahora con el técnico castellonense. Es el caso de Lucas Alcázar, titular las tres últimas jornadas, lo mismo de Ronaldo Pompeu, así como el recuperado Alberto Jiménez. También juega más Marc Doué y Kenneth Mamah. Otros, en cambio, han desaparecido del mapa: Israel Suerlo, Markanich, Serpeta,…