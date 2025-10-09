Así fueron las victorias históricas del CD Castellón en Eibar

El Castellón regresa este domingo a Ipurua, el campo que albergó la temporada pasada el inicio del campeonato para los albinegros. El Eibar ganó aquel partido por la mínima (1-0), pero el Castellón dejó claro que la categoría no le iba a quedar grande. Algo más de un año después, el equipo entrenado ahora por Pablo Hernández buscará la cuarta victoria consecutiva en un feudo sin empates.

La del domingo será la novena visita del Castellón a Eibar, donde nunca ha firmado tablas. Todos los precedentes son de Segunda División. El primero se remonta a 1989. El equipo orellut, dirigido por Luiche, cayó derrotado en Ipurua (2-0). Pese a ello, aquella temporada logró el último (hasta la fecha) ascenso a Primera.

En 1993

La primera de las tres victorias albinegras se produjo en junio de 1993, con Ciriaco Cano como entrenador. El Castellón ganó con goles de Raudnei y Pepe García (0-2). El once titular estuvo formado por Roca (que paró un penalti), Robi, Zuñiga, Pepe García, Javi Valls, Arias, Ricardo, Sergi, Juan Carlos, Raúl y Raudnei. Desde el banquillo entraron Roqueta y Forner.

Los otros dos triunfos ya son de este siglo. En dos años consecutivos, el Castellón cantó victoria en Ipurua. En primer lugar, en abril del 2008, el conjunto albinegro, entrenado por Pepe Murcia, venció gracias a los goles de Perico y del Huracán Tabares (1-2).

Triunfos en inferioridad

La victoria tuvo más mérito porque el Castellón anotó el segundo gol en inferioridad numérica tras la expulsión de Perico en el minuto 81. El once orellut estuvo formado por Carlos Sánchez, Pedro Hernández (que el domingo regresó al SkyFi Castalia como entrenador ayudante del después destituido Asier Garitano), Mora, Dealbert, Rafita, Dani Pendín, López Garai, Arana, Perico, Víctor Salas y Tabares. Desde el banquillo salieron Nakor, Zamora y Txiki.

Pocos meses después, en enero del 2009, el Castellón volvió a ganar en Ipurua. Sigue siendo la última victoria albinegra en dicha plaza. La consiguió gracias a un gol de Dani Pendín (0-1), con Abel Resino de entrenador. El once lo formaron César Sánchez, Rafita, Mora, Dealbert, Baigorri, Dani Pendín, López Garai, Mario Rosas, Gari Uranga, Arana y Leonardo Ulloa. El Castellón también se quedó con 10 jugadores, por expulsión de Baigorri en el minuto 61. Para compensar entró Diego Reyes y después tuvieron algunos minutos Emilio Nsue y Pau Franch.

El domingo por la tarde, un nuevo capítulo en el serial.