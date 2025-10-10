Cipenga, del Castellón, y su actuación con la selección de la RD del Congo

Brian Cipenga lleva desde el pasado lunes concentrado con la selección absoluta de la República Democrática del Congo. El extremo del CD Castellón, que precisamente por ello causará baja en el encuentro de este domingo contra el Eibar en Ipurua (16.15 horas), fue convocado por primera vez con el combinado de su país de origen y esta semana disfruta de una nueva experiencia que le ha llegado a los 27 años.

El jugador del conjunto albinegro, uno de los más efectivos en el inicio de la temporada 2025/26, ha estado este viernes en el banquillo de la RD Congo en el encuentro que les enfrentaba a Togo, partido correspondiente a la fase de grupos (grupo B) de las eliminatorias para el próximo Mundial. El extremo congoleño entró en la lista para el choque de este viernes con el dorsal 20 pero vio el encuentro desde el banquillo.

Triunfo ante Togo

Cipenga no disfrutó de minutos en la victoria de los suyos contra Togo, con gol de Cedric Bakambu en el minuto 7, y aguardará su oportunidad de cara al próximo martes 14, cuando la RD Congo se medirá a Sudán (21.00 horas). Actualmente la selección de Cipenga es segunda en el grupo B con 19 puntos, a tres de Senegal, que lidea la clasificación con 21.

Cipenga y Camara son, a día de hoy, los dos internacionales de la actual plantilla del Castellón y, por lo tanto, se perderán el encuentro contra el Eibar. Camara sí completó 45 minutos con Guinea ante Mozambique y su siguiente partido será el martes 14, contra Botsuana, a las 18.00 horas.