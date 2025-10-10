Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Podcast | Mediterráneo

Conexión Orellut: El CD Castellón viaja a Eibar con la ambición de sumar un póker de triunfos

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

El CD Castellón viaja a Eibar con la ambición de sumar un póker de triunfos

El CD Castellón viaja a Eibar con la ambición de sumar un póker de triunfos

Jose Luis Gual

Castelló

El CD Castellón afronta un nueva jornada en Ipurua con el objetivo de seguir prolongando su gran momento. En este capítulo, el equipo de 'Conexión Orellut' analiza la previa del encuentro frente a la SD Eibar y repasa las declaraciones de Pablo Hernández, que ha transmitido su confianza antes del duelo.

Escúchalo en Spotify

Con la participación de José Luis Gual, Luis Pastor, Manu Irún, Dani García y Pablo Grande, el podcast profundiza en el excelente inicio de la etapa del técnico orellut y las claves del buen rendimiento del conjunto albinegro.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

Noticias relacionadas y más

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast, iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

