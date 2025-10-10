Conexión Orellut: El CD Castellón viaja a Eibar con la ambición de sumar un póker de triunfos

El CD Castellón afronta un nueva jornada en Ipurua con el objetivo de seguir prolongando su gran momento. En este capítulo, el equipo de 'Conexión Orellut' analiza la previa del encuentro frente a la SD Eibar y repasa las declaraciones de Pablo Hernández, que ha transmitido su confianza antes del duelo.

Con la participación de José Luis Gual, Luis Pastor, Manu Irún, Dani García y Pablo Grande, el podcast profundiza en el excelente inicio de la etapa del técnico orellut y las claves del buen rendimiento del conjunto albinegro.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast, iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.