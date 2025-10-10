Jakobsen, el goleador de Copenhague que llegó al Castellón desde Estocolmo

En el último suspiro del mercado estival, el CD Castellón anunció la contratación de Adam Jakobsen. No fue un fichaje cualquiera: nunca el club orellut había pagado tanto por un jugador. En un puñado de semanas, el danés ha enseñado el potencial de la apuesta.

Fue un verano de récords con ventas y compras históricas en el club albinegro. Por Jakobsen, la entidad que preside Haralabos Voulgaris abonó casi dos millones de euros. El futbolista danés, de 26 años, está llamado a ser una pieza capital en el progreso del club en el fútbol profesional. Firmó por el Castellón hasta junio del 2030.

Fuentes consultadas por Mediterráneo describen a Jakobsen como un futbolista muy bien educado, que ha llegado al club con la máxima implicación y el trabajo por bandera. El compromiso es mutuo. Pese a la etiqueta de fichaje estrella, una característica que todos destacan en el danés es la humildad. Otro rasgo que indica su voluntad de adaptación es la predisposición que ha mostrado para aprender el idioma. El punta ha caído de pie en el vestuario.

Quizá por todo ello, Jakobsen ha ido pronto dejando detalles sobre el verde. Argumentos cada vez más continuados sobre lo que es capaz de aportar al proyecto. El pasado domingo contra el Sporting marcó su primer gol de albinegro, pero el Castellón no lo fichó para marcar goles (o mejor dicho, no solo para eso).

En las anotaciones del club castellonense, Jakobsen está especialmente valorado por sus movimientos. Es capaz de generar y aprovechar los espacios, de participar en el juego y de marcar diferencias con un alto nivel técnico. Después, en el área, muestra el colmillo de delantero completo.

Versatilidad

Por la filosofía de juego del club, el delantero del Castellón no siempre es el finalizador principal de los ataques. Es algo a lo que la afición albinegra se va acostumbrando para mirar más allá de los números. Pero con Jakobsen, en particular, se aspira a alcanzar el ideal. Además de entender el juego se vislumbra una mayor capacidad de acierto que la mostrada por sus antecesores en el puesto.

Trayectoria

El danés llegó a la Liga española procedente de la Primera División de Suecia. Allí jugó, como en toda su carrera, de mediapunta, de punta y de extremo izquierdo. El Castellón lo fichó del IF Brommapojkarna de Estocolmo, que manejaba ofertas de otros clubs europeos. En 37 encuentros oficiales, entre Liga y Copa, Jakobsen marcó allí 12 goles y repartió 10 asistencias.

Adam Emil Skaanning Jakobsen nació en Copenhague en 1999. Se formó en el Vestia y el BK Frem, donde debutó como profesional. De ahí pasó al Vejle, que lo cedió al Kolding y al NK Celje esloveno, en su primera experiencia en el extranjero. De vuelta a su país destacó en el FC Fredericia, que lo traspasó en 2024 al mentado Brommapojkarna sueco. Un camino cualquiera que desembocó en el radar del Castellón, que ha encontrado delantero.