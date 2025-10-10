Pablo Hernández, en la previa del Eibar-Castellón: "El que juegue por Cipenga lo va a hacer muy bien"

Pablo Hernández afrontaba este viernes una nueva rueda de prensa previa a un partido. El entrenador del CD Castellón sigue una semana más al frente del primer equipo y, como tal, ha sido el encargado de analizar la entidad del rival al que se enfrentan este domingo, el Eibar (16.15 horas), contra el que pierde a un jugador clave como es Cipenga. Pese a la sonada baja del extremo albinegro, con su selección esta semana igual que Camara, el técnico castellonense tiene claro que, juegue quien juegue, lo hará igual de bien porque ve a todo el equipo "muy enchufado".

El Eibar en Ipurua

“Es el mejor equipo de la categoría en casa, con tres victorias y un empate. Sabemos de la dificultad del rival, que es un buen equipo y, sobre todo, en su estadio, donde se hace muy fuerte. Siempre lo ha sido, también durante su etapa en Primera División, que era un campo difícil para todos los equipos, así que esperamos un partido muy exigente, en el que vamos a tener que exigirnos al máximo porque nos van a apretar y vamos a tener que tener personalidad para jugar e intentar hacer nuestro partido y mantener la línea que llevamos estas últimas jornadas. Vamos con toda la ambición del mundo a sacar los tres puntos”.

Su planteamiento por el fútbol directo del Eibar

“El Eibar durante muchos años era un equipo que te exigía mucho en este sentido, pero este año es un equipo que intenta jugar bastante el balón, es un equipo algo distinto a lo que acostumbraba y sabe jugar e intenta jugar. Lo hemos visto muy bien y va a ser un partido que nos va a demandar en las dos facetas, tanto en ese juego de presionarles bien, de quitarles el balón, como también de ese juego directo porque son muy verticales. Vamos a tener que estar muy concentrados y yo intentaré poner el mejor once que creo aunque tenemos algunas bajas por lesión (Sienra, Brignani, Óscar Gil y Douglas Aurélio) y las dos de los dos internacionales (Cipenga y Camara) y, por lo tanto, habrá algún cambio”.

¿Cómo llega el Castellón?

“El equipo ha trabajado muy bien durante toda la semana, en la línea de las últimas semanas en las que he estado yo con el primer equipo. Entrenando muy bien, muy enchufados y con mucha intensidad; todos sumando y con muy buen ambiente. Las victorias traen eso y ayudan a que eso suceda. Pero el equipo está muy mentalizado y sabe de la dificultad del partido, pero sabemos que es importante seguir con esta dinámica. Obviamente algún día tocará perder, pero vamos a intentar que no sea este domingo”.

Sin parón FIFA en Segunda

“Es una situación compleja porque al final es una liga muy larga con muchos equipos y es difícil, si hicieras parones, meter muchas jornadas entre semana. Tengo la experiencia de Inglaterra, de mis años en segunda, donde sí que se para, y es difícil hacer balance y encontrar la mejor solución. Hay clubes que se ven perjudicados al perder jugadores y lo más justo sería que todos pararan, pero conllevaría muchas semanas con partidos. No es decisión nuestra sino de LaLiga y la RFEF y, aunque ha habido conversaciones del Comité de Entrenadores, imagino que en el futuro se estudiará y se decidirá lo mejor”.

Brian Cipenga recibido por los miembros del cuerpo técnico al llegar al hotel de concentración. / Redacción

La enfermería albinegra

“Douglas cada vez está mejor, haciendo más cosas con el equipo, pero hay que tener paciencia porque viene una lesión larga y complicada, y tiene que ir cogiendo confianza y soltándose, y cada vez lo está haciendo un poco más, así que esperemos que en unas semanas ya esté listo para participar con el equipo en los partidos. Y, en cuanto a Brignani, lleva muy buena evolución y es posible que en los próximos días ya esté con el grupo”.

Brignani, en Alzira. / Juan F. Roca

La baja de Cipenga

“Otro ocupará su lugar porque están entrenando todos muy bien y estoy seguro de que el que juegue en su posición lo va a hacer muy bien y va a estar a un gran nivel. No tenemos otro jugador con las mismas características que Cipenga, pero tenemos otros parecidos que con otras características nos puede dar otra cosas”.

El papel del filial

“Valoraremos el sábado. Está viniendo David Sellés y puede que venga alguno más a parte de él. Sí que es verdad que estamos condicionados por las licencias B porque tendremos varios jugadores con licencia B pero creo que alguno puede venir y sumar y estar preparado por si hace falta, salir”.

Rival de Copa

“Conocemos el rival y la cercanía del sorteo no nos ha beneficiado nada porque era el de más lejos, pero hay que aceptarlo e iremos con toda la ilusión del mundo porque para ellos será el partido del año. Ya sabemos lo que es la Copa, sobre todo para los equipos modestos, y además tendrá la dificultad de jugar en césped artificial y tras un desplazamiento largo el fin de semana anterior. Cuando llegue ya se hablará del rival y de esta competición, ahora toca pensar en la Liga y en el Eibar”.