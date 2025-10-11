Directo Eibar-Castellón: El Glorioso quiere seguir de dulce

El CD Castellón está viviendo sus mejores semanas desde que arranco la temporada.La llegada de Pablo Hernández al banquillo albinegro con tres victorias consecutivas ha paliado un mal arranque de campeonato. La última de ellas, lograda el pasado domingo en el SkyFi Castalia fue la primera como local y declaró un estado de pletoricidad en el templo albinegro. El próximo rival es la SD Eibar en el Municipal de Ipurúa, un estadio en el que el conjunto armero solo ha dejado escapar dos puntos de los doce que se han disputado.

Para el viaje a tierras vascas, Pablo Hernández no ha podido contar con los lesionados Óscar Gil, Fabricio Brignani, Agustín Sienra y Douglas Aurelio. Además, para esta fecha se suman las ausencias de Ousmane Camara y Bryan Cipenga que fueron citados con Guinea y la República Democrática del Congo, respectivamente.

El Periódico Mediterráneo les informará del encuentro.