Los elogios del entrenador del Eibar antes de recibir al Castellón

El entrenador del Eibar, Beñat San José, solo tiene elogios para el CD Castellón, al que reciben este domingo en Ipurua (16.15 horas). El técnico vasco reconoció que el equipo albinegro siempre ha estado "muy bien", pero fue más allá al asegurar que ahora mismo "se encuentra en un momento de forma excepcional". "Tanto el técnico de este año como el del pasado son entrenadores con una idea muy ofensiva, muy creativa, muy dinámica, muy intensa. El nuevo entrenador (Pablo Hernández) ha sido inteligente de cuidar esa base y le ha dado su sello", destacó San José.

Además, el entrenador del Eibar añadió que en los partidos dirigidos por el castellonense "se ve una identidad de juego bastante marcada". "Le ha dado una pausa al juego que le ha dado más calidad. Ha mostrado ser un equipo ofensivo, creativo y con mucha intensidad", manifestó.

Por ello, San José sabe que van a tener enfrente a un equipo "potente", con "buenos jugadores" y que con el nuevo entrenador llegan "muy motivados". "Va a ser un partido de mucha intensidad. Vienen de un inicio complicado y ahora están con una confianza a tope", remarcó.

Pablo Hernández ha hecho reaccionar a un Castellón que estaba yendo a la deriva. / CD Castellón

¿Cómo frenar al Castellón?

Su receta será recuperar el balón lo "antes posible" y atacar jugando bien a fútbol. "Esa identidad que estamos mostrando en Ipurua es la que queremos", señaló. "En las visitas, no estamos bien por las circunstancias que sean, pero para nosotros es una motivación tremenda. No va a ser una losa. La siguiente visita vamos a ver a un Eibar que va a ir a por el partido y con una motivación extra", afirmó.

San José dice también haber pasado página de la frustración creada en Ceuta tras la expulsión de Buta en los primeros minutos y que obligó al Eibar a jugar con un hombre menos casi todo el partido. "Es innegable- dijo al respecto- que hubo una gran frustración porque nos pareció muy injusto. Nos ha dado la lectura del buen segundo tiempo que hicimos con uno menos. Hay mucho para rescatar. Sentimos que eran factores externos a lo que nosotros podemos alcanzar", comentó.

Sus bajas

Para el encuentro de este domingo, San José no podrá contar con Buta y Corpas por sendas sanciones, y en el capítulo de lesionados añadió que esta semana Arambarri ha entrenado "bien".