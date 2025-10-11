¿Con quién sustituirías a Cipenga en el Eibar-Castellón? ¡Vota!

Brian Cipenga será una de las bajas más importantes con las que el CD Castellón se presentará en Ipurua este domingo para enfrentarse al Eibar a partir de las 16.15 horas. El extremo del conjunto albinegro, uno de los jugadores más resolutivos en estas primeras jornadas en Segunda División, se encuentra concentrado con la selección de su país, la República Democrática del Congo y, junto al también internacional Camara, se perderá el choque de esta jornada.

Además de Cipenga y Camara, tampoco estarán --pero por lesión-- Sienra, Brignani, Óscar Gil y Douglas Aurélio. En este sentido, a Pablo Hernández le tocará modificar su once habitual para buscar un sustituto al extremo congoleño. ¿Con quién jugarías tú si fueras entrenador del Castellón? ¡Vota en nuestra encuesta!