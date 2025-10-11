La Previa: El Castellón B se acoge a la seguridad de Gaetà Huguet ante el CD Ibiza

El Castellón B, que está mejorando con el paso de las jornadas, recibe este domingo (12.00 horas) a una CD Ibiza Islas Pitiusas que se presentará como un rival duro de batir por la experiencia que tiene el plantel del conjunto ibicenco. La escuadra albinegra pretende ratificar ante su afición el buen momento de juego, aunque las bajas seguirán siendo importantes para el equipo que entrena el tándem Carles Salvador e Ian Molina. El encuentro arrancará a las 12.00 horas de este lluvioso domingo en Gaetà Huguet.

Guillem Terma, centrocampista del filial que se estrena esta temporada en el equipo. / Juan Francisco Roca

Un partido que llega después de la goleada al Alcoyano y tras estar a punto de ganar en el campo del Valencia Mestalla, donde se desperdició un 1-3 a favor, para acabar empatando a tres goles. Ahora llega un rival con un bloque de jugadores muy experimentados que en lo que va de temporada ha disputado tres encuentros lejos de casa y perdió dos (ante Atlético Baleares y Olot) y empató uno (Espanyol B).

Muchas ausencias

El Castellón B afronta este partido con las bajas de los centrales David Sellés, con el primer equipo, y Yeray Izquierdo, lesionados. A todo ello está la duda hasta última hora del mediocentro valenciano Marcos Montero que se lesionó en el minuto 50 del partido del pasado domingo ante Valencia Mestalla.

Posible once del Castellón B: Sergi Torner; Charbel, Ludo Zom, Álex Alcira; Carlos Segura, Marcos Montero, Gabarri, Guillem Terma, Josep Díaz; Miguelón y Nico Font.