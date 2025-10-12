Un Castellón B insistente y sufridor también se zampa a la CD Ibiza en Gaetà Huguet (2-1)

Este Castellón B está abonado al Gaetà Huguet: tres partidos, tres victorias. Todas trabajadas y frente a rivales rocosos que saben manejarse muy bien en esta categoría, pero donde los albinegros se curraron tres puntos de oro, acabando el partido con tres juveniles en su once: los debutantes Fran Santamaría y Zarek, así como un Adrián Arapio que ya debutó en el Johan Cruyff frente al Barcelona Atlètic. Se ganó apretando los dientes en la recta final, pero mostrando una imagen de ambición y de efectividad. Un partido de notable alto donde sobresalieron el portero Sergio Torner y el central Charbel.

Buen partido del mediocentro Guillem Terma, que lanza un balón ante la mirada de Riquelme. / Juan Francisco Roca

A pesar de que el arranque del partido no fue nada halagüeño por los continuos errores a la salida de sacar el balón controlado, poco a poco el filial albinegro se fue rehaciendo y, aunque no acabo de controlar la situación, se marchó al descanso dominando en el marcador. Ese juego abierto, atrevido y valiente exhibido por el equipo dirigido por Carles Salvador e Ian Molina le sirvió para llegar al descanso con mínima ventaja en el marcador.

Carlos Segura es objeto de esta falta en la frontal del área, de donde salió el 1-0. / Juan Francisco Roca

Y es que en el arranque los ‘regalos’ que le dio el Castellón B al CD Ibiza. A los 22 segundos llegó el primero, pero Manu Martínez remató fuera, a los cinco minutos el propio Manu remató al palo izquierdo tras una parada de Sergi Torner. Un minuto después Busi obligó al arquero albinegro a realizar otra gran intervención. La réplica del filial albinegro llegó en el minuto 8 con un remate desviado de Jorge Domingo.

El primer gol

Una falta en la frontal del área, cometida sobre Carlos Segura, derivó en el 1-0. El lateral zurdo Álex Alcira acabó con el balón al fondo de las mallas. Tiro muy ajustado y balón al fondo de las mallas. Los ibicenses estiraron líneas. Otro remate de Busi obligó a Sergi Torner a emplearse a fondo. Hasta que llegó el empate con un buen remate de James, ajustado a la izquierda. No eran injustas las tablas.

Álex Alcira, autor del 1-0 de falta, recibe la felicitación de sus compañeros. / Juan Francisco Roca

Lejos de venirse abajo, el Castellón B siguió como un martillo pilón buscando la portería rival. Con el equipo adelantado, el central Charbel le cedió un balón al ariete ondense Carlos Segura que golpeó fuerte y alto para anotar el 2-1 con el que se llegó al descanso.

Segunda parte

En el segundo tiempo el CD Ibiza salió más enchufado, dominando y acosando la portería albinegra. Defendiendo bien, manteniendo el orden, montando peligrosas contas y con el aliento de la grada, el filial castellonense supo jugar como un equipo maduro. Pudo haber sentenciado a la contra. No lo hizo y por eso al final se encomendó a la diosa Fortuna y a funcionar como un reloj: sincronizados atrás y en la medular, y con un Sergio Torner excelso que lo paró todo.

El extremo valenciano Dennis Almiñana pelea por hacerse con el balón ante dos rivales. / Juan Francisco Roca

La próxima cita para el Castellón B será contra otro equipo balear. Será el Poblense, en Sa Pobla, el domingo 19 a partir de las 12.00 horas. Allí los albinegros buscarán sumar la primera victoria lejos de casa.

Ficha técnica

-2- Castellón B: Sergi Torner; Domingo (Isi Angulo, min. 77), Charbel, Zom a Zom, Alcira: Segura (Zarek, min. 89), Gabarri, Terma (Arapio, min. 58), Gisbert; Goñi (Dennis, min. 58) y Nico Font (Fran Santana, min. 77).

-1- CD Ibiza Islas Pitiusas: Edu Frías; Andrada, Tomás, Cristian Cruz (Montalbán, min. 73), Adri López; James, Riquelme (Marquitos, min. 46), Pepe Bernal (Villar, min. 66), Busi (Carretero, min. 46); Manel Martínez y Álex Sánchez (Gilbert, min. 22).

Goles: 1-0. Min. 9: Álex Alcira. 1-1. Min. 26: James. 2-1. Min. 34: Carlos Segura.

Árbitro: Jordi Serradelarca Serra (Barcelona). Amonestó a los locales Álex Alcira y Gabarri; y a los visitantes Andrada y Busi.

Campo: Gaetà Huguet.

Entrada: 500 espectadores.